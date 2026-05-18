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丹佛金塊近3季都在季後賽提前止步，重整陣容迫在眉睫，根據《丹佛郵報》記者杜蘭多（Bennett Durando）報導，球團打算將當家射手、30歲的強森（Cam Johnson）為主的射手大禮包公開兜售，吸引包含金州勇士、洛杉磯湖人等隊展開搶人大戰，其中勇士因為較難匹配薪資，可能被迫提出以巴特勒（Jimmy Butler）為首的籌碼，才有可能換到這位側翼準明星射手。強森目前剩下明年2306萬美元（約合新台幣7.28億）到期合約，上季他轉戰金塊後，得分從18.8分下降到12.2分，但主要是出手數大幅減少，實際上他的三分命中率剛創下生涯新高，每場能以43%命中率投進2顆外線，且他具備6呎8吋的合格側翼身材，預期依舊會是市場熱門標的。杜蘭多在報導中就指出：「據消息人士透露，強森幾個月來一直被認為是最有可能被交易的人選。」尤其是金塊打算續簽受限自由球員華生（Peyton Watson），為了降低薪資成本並避免觸及「第二層薪資上限（Second Apron）」，在此前提下，送走強森、藉此重整薪資結構成為必要之舉。湖人絕對會在今夏找尋具備投射能力的側翼人手，無論詹姆斯（LeBron James）是否回歸洛杉磯，強森都能完美融入湖人當前陣容，尤其他合約即將到期，沒有長期綁定壓力，對湖人而言非常有吸引力。作為交易回報，金塊可以將目標鎖定在防守型前鋒范德比爾特（Jarred Vanderbilt）身上，或是透過先簽後換，爭取季後賽打出回春身手的史馬特（Marcus Smart）。同樣在太平洋組的勇士，是另一支可能爭奪強森的球隊。在與總教練科爾（Steve Kerr）達成2年續約後，勇士明確表態繼續衝冠的態勢，引進強森能為柯瑞（Stephen Curry）的側翼人手，配置一名具備自主投射能力的「三分球專家」。勇士交易強森難度在於薪資操作上，但隨著格林（Draymond Green）合約即將到期，勇士或許能從中獲得額外的薪資空間。此外，這也可能成為一筆涉及巴特勒的大型交易，但對於金塊而言，找來一位前十字韌帶（ACL）斷裂的36歲準超級巨星，無疑也是另一場豪賭。2025年成為黑馬闖進總冠軍賽後，溜馬因當家球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）遭遇阿基里斯腱斷裂，被迫度過一個低迷球季，但即將到來的2026-27年球季，溜馬目標絕對是放眼重回季後賽上，而交易來強森就是關鍵一步。溜馬比起勇士、湖人，明顯能端出更具吸引力的籌碼，包含後衛射手內史米思（Aaron Nesmith）與沃克（Jarace Walker）組合上，這兩位都是合約即將到期且具備影響力的球員。強森如能加入溜馬，與哈利伯頓、西亞卡姆（Pascal Siakam）與祖巴茨（Ivica Zubac））並肩作戰，將能組成足以撼動東區的先發陣容，隊金塊而言無疑是雙贏局面。