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面對來勢洶洶、由新科年度最有價值球員（MVP）「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）以及系列賽大黑馬米契爾（Ajay Mitchell）領軍的奧克拉荷馬雷霆隊，湖人隊雖然在季後賽首輪遭到橫掃，但傳奇球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）接下來的動向依舊是眾人最關心的焦點。隨著季後賽終場哨聲響起，全美媒體最關心的不是比分，而是現年41歲、剛剛結束職業生涯第23個賽季的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）是否會就此宣告退役。今年夏天將成為完全自由球員的他，正面臨重返洛杉磯、鳳還巢回到家鄉克里夫蘭騎士，或是直接高掛球鞋的十字路口。賽後記者會上，神情難掩落寞的詹姆斯對於未來並未給出答案。他直言現在剛經歷淘汰的痛苦，一切感覺都還太過新鮮，他坦言自己今晚真的不知道未來會如何。詹姆斯隨後也表示，就如同去年輸給灰狼隊時一樣，他會先回到家裡，與家人們坐下來好好聊聊，把時間留給最親愛的家人。在全美球迷靜待這位歷史巨星做出決定之際，美國媒體也紛紛盤點了詹姆斯這23個賽季以來，前無古人、後也難有來者的恐怖長青數據，再度刷新了所有人對人類身體極限的認知。最讓球迷目瞪口呆的數據莫過於，詹姆斯的職業生涯長到驚人，截至2026年3月底，全NBA歷史上所有登場過的小大聯盟球員中，竟然有高達的人曾與詹姆斯在場上交過手，等於大聯盟有超過三分之一的球員，都曾是「詹皇時代」的見證者。更瘋狂的是，目前大聯盟中有超過70名現役球員，是在詹姆斯2003年初登板之後才出生的。其中底特律活塞隊的中鋒杜倫（Jalen Duren）就是代表，當杜倫在2003年11月18日來到這個世界時，詹姆斯當晚正在主打他職業生涯的第11場例行賽。美媒《Sports Illustrated》更幽默地指出，詹姆斯的威名甚至比改變世界的智慧型手機iPhone還要古老。在個人累積數據上，詹姆斯立下了近乎不可能被打破的「詹皇障礙」。他目前生涯例行賽總得分高達43440分，是歷史上唯一一位將例行賽與季後賽得分加總、成功突破50000分大關的終極神獸。詹姆斯生涯共出戰1622場例行賽、出賽時間達61029分鐘、命中16961顆野外進球，各項數據都高居歷史第一。目前現役最接近他的老戰友威斯布魯克（Russell Westbrook）也僅有1301場，兩者之間有著難以逾越的鴻溝。此外，詹姆斯也是歷史上唯一一位對全聯盟30支球隊都砍過「40分以上」的得分機器，更是歷史上僅有三位對所有球隊都拿過大三元的球員。更扯的是，在NBA歷史至今舉辦過的79次總冠軍賽中，詹姆斯一個人就參與了其中的10次，出席率高達誇張的12.7%，與賈霸並列歷史第3，僅次於塞爾提克王朝的羅素（12次）與瓊斯（11次）。不論詹姆斯最終選擇繼續披掛上陣，還是正式傳奇謝幕，他都已經用橫跨四個世代的無解神蹟，將自己的名字永久雕刻在籃球這項運動的最高殿堂上。