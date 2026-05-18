我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊今（18）日客場挑戰洛杉磯天使隊，上演眾所矚目的「高速公路大戰」最終章。道奇隊此役先發登板的「令和怪物」佐佐木朗希繳出挑戰大聯盟以來的生涯代表作，主投7局僅失1分，飆出創美職生涯新高的8次三振；而打線也在大谷翔平單場3安猛打賞、貢獻2分打點的強勢帶領下，全場狂轟雙位數得分。終場道奇隊以10：1橫掃天使隊，豪取一波5連勝。今日初次踏上天使球場投手丘的佐佐木朗希，展現了極佳的壓制力。雖然一局下半面對天使隊當家球星「神鱒」楚奧特（Mike Trout）時，被敲出一支右外野方向的二壘安打，但佐佐木隨即穩住陣腳，順利解決後續打者化解危機。在4局下半2出局二壘有人的情況下，佐佐木被蒙卡達（Yoán Moncada）擊出右外野適時安打失掉1分，這也是他整場比賽唯一的失分。佐佐木朗希今日控球精準，首度在大聯盟先發交出「0四死球」的完美成績單。他總計用了91球，其中直球僅佔41%，最快球速達97.9英里（約157.5公里），全場多用犀利的變速球與滑球等變化球巧妙玩弄天使打線，有多達5個半局讓對手三上三下。這場精彩的勝投是他美職生涯首度投滿7局，同時也將原本偏高的防禦率一口氣下修到5.09，順利收下本季第2勝。在火力支援方面，大谷翔平毫無疑問是佐佐木朗希的最強後盾。大谷一局首打席就從天使先發右投羅德里奎茲（José Rodriguez）手中敲出中外野安打；4局上半迎來2出局滿壘的得分大好機會，大谷在首球就果斷出棒，將一顆曲球掃成右外野方向的2分打點二壘安打。這關鍵的一擊徹底打開道奇隊的進攻開關，助球隊在該半局一舉攻下5分奠定勝基。9局上半，大谷再補上一記左外野安打，全場留下了5打數3安打、2分打點的亮眼數據，這也是他自4月27日以來再度上演單場猛打賞，打擊率也隨之攀升至2成58。這場大勝讓道奇隊在這輪高速公路系列賽中大獲全勝，連續兩場比賽得分突破雙位數，這也是道奇隊自2023年以來、時隔3年再度在系列賽中橫掃天使隊。結束這波精彩的5連勝後，道奇隊將在明日作客聖地牙哥，與教士隊展開強強對決的3連戰，首戰預計將由山本由伸掛帥先發，緊接著由希恩（Emmet Sheehan）與大谷翔平依序登板。