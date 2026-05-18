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▲季後賽至今未嚐一敗的雷霆隊迎來利多，明星前鋒威廉斯（Jalen Williams）已確定在對陣馬刺的西區決賽首戰中傷退回歸，完全體雷霆正式啟航。（圖／美聯社／達志影像）

奧克拉荷馬雷霆超級巨星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）已正式蟬聯本季的年度最有價值球員（MVP）。這名27歲的頂級後衛成為NBA歷史上第14位達成MVP連霸神蹟的球員。目前他距離並列喬丹（Michael Jordan）與詹姆斯（LeBron James）「連續兩年包辦例行賽MVP、總冠軍與決賽MVP（FMVP）」的史詩級俱樂部，僅剩下最後兩步。亞歷山大本季的表現完全主宰了全聯盟。他場均狂轟31.1分、6.6助攻，更投出了生涯新高的55.3%超高投籃命中率，帶領年輕的雷霆大軍在常規賽狂飆全聯盟最佳的64勝18敗。隨著雷霆在前兩輪季後賽展現無敵姿態，目前他們高居奪冠預測榜首。在西區準決賽中，雷霆更是以強勢的4比0橫掃了由詹姆斯領軍的洛杉磯湖人。在G4淘汰對手後，詹姆斯在場中央深情擁抱了亞歷山大，並親自對他耳語：「去拿下另外一座（總冠軍）吧！」這番傳承意味濃厚的鼓勵，無疑為SGA的奪冠之路注入了信心。雷霆隊至今在季後賽依舊維持「零敗績」的完美金身，更在場均勝分差寫下誇張的正16.6分。最令全聯盟感到畏懼的是，這樣的統治力還是在缺少了全明星前鋒威廉斯（Jalen Williams）的情況下達成的。威廉斯先前因左大腿後側肌群拉傷，在季後賽中幾乎缺席了所有賽事。不過，在西區決賽對陣聖安東尼奧馬刺G1開打前夕，根據知名記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，威廉斯已經成功通過傷退復健，確認將在明（19）日的西決首戰中正式復出。