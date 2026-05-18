NBA西區決賽G1將於明（19）日登場，將由奧克拉荷馬雷霆對上聖安東尼奧馬刺，而馬刺控衛福克斯（De'Aaron Fox）在次輪對上明尼蘇達灰狼的G6，在第二節末段一次進攻中受傷，隨後表情痛苦地自行走回休息室治療，根據最新消息指出，福克斯目前遭遇右腳踝痠痛的困擾，西區決賽G1被列為「出賽成疑」
福克斯打出亮眼數據 成馬刺不可或缺主力
儘管福克斯的情況依舊沒有好轉，但面對高強度的西區決賽，馬刺隊上下仍抱持一線希望，期盼這位後場核心能夠順利挺身出戰。福克斯在對上灰狼的系列賽中，繳出場均17.7分、5助攻、3籃板。
在對上灰狼的G6，他受傷前打出10投8中、拿下21分、9助攻，成為馬刺陣中不可或缺的主力球員，是馬刺能成功淘汰灰狼、挺進西區決賽的頭號功臣。如果他首戰無法上場，馬刺的後場戰力將面臨嚴峻考驗。
例行賽對雷霆4勝1敗 馬刺對戰紀錄佔優勢
馬刺在西區季後賽次輪以4：2淘汰灰狼，成功挺進西區決賽，而雷霆則是以4：0橫掃洛杉磯湖人，雷霆去年奪下隊史首冠，今年將尋求衛冕，但本季例行賽對上馬刺，5場比賽雷霆僅拿下1勝4敗，馬刺也成為今年雷霆的頭號公敵。
資料來源：《Basket News》
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儘管福克斯的情況依舊沒有好轉，但面對高強度的西區決賽，馬刺隊上下仍抱持一線希望，期盼這位後場核心能夠順利挺身出戰。福克斯在對上灰狼的系列賽中，繳出場均17.7分、5助攻、3籃板。
在對上灰狼的G6，他受傷前打出10投8中、拿下21分、9助攻，成為馬刺陣中不可或缺的主力球員，是馬刺能成功淘汰灰狼、挺進西區決賽的頭號功臣。如果他首戰無法上場，馬刺的後場戰力將面臨嚴峻考驗。
例行賽對雷霆4勝1敗 馬刺對戰紀錄佔優勢
馬刺在西區季後賽次輪以4：2淘汰灰狼，成功挺進西區決賽，而雷霆則是以4：0橫掃洛杉磯湖人，雷霆去年奪下隊史首冠，今年將尋求衛冕，但本季例行賽對上馬刺，5場比賽雷霆僅拿下1勝4敗，馬刺也成為今年雷霆的頭號公敵。
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