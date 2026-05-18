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對於洛杉磯湖人而言，在任何情況下得罪陣中的當家超級巨星唐西奇（Luka Doncic），絕對都不是明智的決定。畢竟這位27歲的斯洛維尼亞超巨是球隊陣容中唯一不可替代的基石，為了滿足他多拿幾座總冠軍的雄心，滿足他的核心需求一直是湖人管理層的首要任務。然而，根據湖人專欄媒體《Lake Show Life》記者華茲（Tyler Watts）的最新報導指出，球團在今年休賽季為了回歸強權行列，恐將被迫交易走與唐西奇私交甚篤的6呎8吋前鋒范德比爾特（Jarred Vanderbilt）。「洛杉磯湖人應該果斷交易范德比爾特，儘管他與唐西奇擁有極為深厚的情誼。」華茲在報導中直言不諱地寫道。在過去的整個賽季中，全世界的球迷都見證了這兩人的兄弟情，唐西奇甚至多次在公開場合穿著范德比爾特的個人自創服飾，且唐西奇對於湖人的制服組人事與陣容配置擁有極大的話語權。但華茲認為，如果湖人想要成為真正具備奪冠實力的豪門球隊，現在已經到了必須和這位防守悍將切斷裙帶關係的時候。從現實的薪資結構來看，范德比爾特下個賽季的薪資將來到1240萬美金，且在2027-28年賽季更擁有高達1320萬美金的球員選擇權（Player Option）。華茲嚴厲批評，對於一個場均僅能貢獻15分鐘左右的邊緣輪替前鋒而言，這樣的薪資結構實在是過於昂貴。湖人應該將他放入交易包中作為匹配薪資的籌碼，在追求勝利的公事公辦前提下，即便是唐西奇的好友也必須面臨被清洗的命運。不可否認的是，這項交易預測對於唐西奇而言無疑是個令人沮喪的消息，但華茲的分析卻也精準點出了湖人當前的進攻困境。這位來自肯塔基大學的頂級工兵，一直以來都是聯盟中最具侵略性的全能防守者之一，他曾在2023年西區準決賽中，對金州勇士的王牌射手柯瑞（Stephen Curry）展開令人窒息的防守。不過，在極度強調外線投射與進攻空間的現代NBA中，范德比爾特貧乏且有限的進攻手段，嚴重限制了他的發展。他既不是一名具備撕裂防線能力的頂級空切者，更缺乏及格以上的長距離投射威脅，這讓教練團在關鍵第四節很難將他留在場上提供戰術多樣性。