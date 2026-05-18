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▲面對西區強權雷霆與馬刺的強勢崛起，湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）在考慮續簽里夫斯的同時，也必須為圍繞唐西奇（Luka Doncic）的陣容防守端做出全面評估。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人的球迷們先別高興得太早，里夫斯（Austin Reaves）在2026-27年賽季重新披上紫金戰袍這件事，目前絕對還稱不上萬無一失。雖然外界普遍預期這位27歲的明星後衛會在今年夏天與湖人達成續約，但知名運動媒體《The Ringer》記者扎克羅威（Zach Lowe）在個人的最新播客節目中拋出震撼彈，點名了兩支非湖人的球隊極可能在休賽季深度介入這場搶人大戰。「最穩妥的賭注依然是湖人會帶回里夫斯。」羅威在節目中首先肯定了湖人留人的機率。然而，他隨即嚴肅地警告紫金軍團的制服組，如果湖人管理層在接下來的薪資談判中試圖「玩文字遊戲或過度壓價」，里夫斯的經紀團隊將會毫不猶豫地走向布魯克林籃網與芝加哥公牛。羅威進一步解析，籃網與公牛是目前聯盟中手握最多薪資空間的隊伍，理論上完全具備直接開出「頂規天價合約」來搶人的實力。羅威坦言：「這兩支球隊現在是所有頂級經紀人最完美的抬價槓桿點，因為她們荷包滿滿。」此外，聯盟中還有其他幾支具備清出薪資空間潛力的球隊，這讓里夫斯的經紀人可在自由市場上發動多方施壓。這項續約角力無疑讓湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）面臨極大的操盤考驗。一旦佩林卡決定砸大錢滿足里夫斯，他隨即就要面臨老將詹姆斯（LeBron James）的續約談判。除非詹姆斯願意做出跌破眼鏡的巨大降薪，否則這兩筆巨額合約將徹底卡死湖人的薪資彈性。更關鍵的是，這份平行時空下的湖人黃金後場陣容正遭受部分專家質疑。美媒分析指出，唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）的後場雙槍組合在防守端皆非菁英級別，這套防守軟肋在面對西區大魔王奧克拉荷馬雷霆與聖安東尼奧馬刺等新列強衝擊時，恐怕很難具備真正的冠軍主宰力。因此，洛杉磯的球迷討論中也開始出現截然不同的聲音。部分專家建議湖人與其盲目跟進里夫斯的高額報價，不如選擇放手，讓他前往公牛或籃網等重建球隊當老大。省下來的薪資空間與中產特例，湖人完全有機會去追求金塊隊的頂級防守側翼佩頓華生（Peyton Watson）來重塑防線，並伺機簽下斯馬特（Marcus Smart）、肯納德（Luke Kennard）或八村壘（Rui Hachimura）等攻守兼備的優質功能性球員。在現代籃球更看重攻守平衡的前提下，如何圍繞唐西奇打造防守鋼鐵陣容，考驗著湖人高層的智慧。