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休士頓火箭隊在季後賽首輪遭遇洛杉磯湖人隊時，儘管紫金大軍陣中兩大核心巨星皆因傷缺陣，火箭隊最終仍無奈吞敗遭到淘汰。隨著休賽季正式開啟，如何調整陣容以重返爭冠行列，成了火箭隊總經理斯通（Rafael Stone）眼前的頭號課題。面對外界盛傳火箭即將發動驚天交易的傳聞，斯通日前在知名節目《Ryen Russillo Show》上接受專訪，首度正面回應了球隊夏天的操盤思維。火箭隊手握大把年輕天賦與未來選秀權，因此一直被視為最有本錢發動「世紀大交易」的球隊之一。外界甚至盛傳，火箭極有可能在今年夏天傾盡所有籌碼，向密爾瓦基公鹿隊爭取超級巨星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）加盟，與杜蘭特組成震撼全聯盟的雙核連線。不過總經理斯通在節目上的發言，卻打破了外界對於盲目追求超級巨星的幻想。斯通強調，球隊板凳末端的「陣容深度」在他眼中至關重要。他指出，「我認為陣容後半段的球員深度其實非常重要。你永遠都會想要優秀的球員，但在95%的情況下，與其盲目去簽下一個名氣大、但在戰術體系上沒那麼合適的球員，倒不如去累積那些實力堅強、甚至在位置上功能重複的即戰力。這其中必須有所取捨。」今年季後賽期間，傷兵滿營的火箭隊在進攻端徹底失靈。在季後賽16支球隊中，火箭隊的進攻效率僅排在慘烈的第13名，完全無法與西區兩大新興強權聖安東尼奧馬刺、奧克拉荷馬雷霆抗衡。儘管斯通的態度顯得相對保守，但外界依然高度關注火箭隊的動向。大半個賽季以來，休士頓一直被視為是爭奪密爾瓦基公鹿隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的潛在黑馬，因為放眼全聯盟，鮮少有球隊能像火箭隊一樣，同時拿出兼具優質年輕天賦與首輪籤的誘人籌碼。不排除斯通會在休賽季中後期改變心意，決定為杜蘭特找來第二位頂級巨星搭檔，以抗衡西區實力恐怖的聖安東尼奧馬刺隊與奧克拉荷馬雷霆隊。火箭隊制服組也有另一種相對穩健的操盤思維，那就是總經理所述不發動驚天交易，而是透過數筆小規模的精準補強來優化團隊。隨著休賽季的到來，兩大核心主力范弗利特（Fred VanVleet）與「水行俠」亞當斯（Steven Adams）預計都將在下個賽季百分之百健康回歸，這兩人的歸隊本就等同於火箭隊的巨大升級。美媒指出，這支德州勁旅是否會發動重磅交易，在即將到來的選秀大會前就會見真章，休士頓無疑是今年夏天全美最值得關注的球隊。