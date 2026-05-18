這是一個令美國籃球界感到震撼且不得不面對的殘酷現實。美國知名籃球媒體《HoopMuse》今（18）日更新社群動態，拋出了一組讓所有美國球迷陷入沉思的數據NBA例行賽MVP已連續8年由非美國本土的國際球員獲得。 美國籍球員在這項代表年度個人最高榮譽的獎項中，已經整整八年顆粒無收。
國際球員全面制霸！過去8年例行賽MVP統治名單一覽：
回顧過去八年，NBA 的最高舞台成了國際天才的頂尖對決。先是希臘「字母哥」阿德托昆博靠著驚人的身體天賦與攻守宰制力，在2019與2020年完成兩連霸。隨後，賽爾維亞的「小丑」約基奇則用他那重新定義中鋒的傳球球商，在四年內抱走三座MVP。
即便2023年由恩比德短暫打破兩人的壟斷，但恩比德同樣身為喀麥隆籍球員。更讓美國本土球星感到絕望的是，隨著老一輩的詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）與柯瑞（Stephen Curry）逐漸步入生涯尾聲，中生代的美國球員並未能及時接班。近期雷霆隊的加拿大籍核心「SGA」亞歷山大崛起，更是在2025與2026年連續兩年收割MVP，成為新一代的聯盟第一人。
籃球全球化的必然結果：基本功與球商的降維打擊
許多專家指出，美國本土球員過度追求美式街頭的單打獨鬥、以及過度依賴體能的球風，在強調團隊、戰術理解與全面基本功的歐洲與國際青訓體系面前，逐漸失去了優勢。無論是約基奇的傳球、字母哥的衝擊力，還是SGA那老練、近乎不失誤的節奏掌控，國際球員在場上展現的效率，顯然更受到MVP評委們的青睞。
上一次有美國本土球員拿到例行賽MVP，已經要追溯到2018年的哈登（James Harden）。這份長達八年的「MVP荒」，不僅揭示了NBA國際化的成功，也對美國籃球發出了最強烈的警訊。
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- 2026年： 亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）｜加拿大
- 2025年： 亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）｜加拿大
- 2024年： 約基奇（Nikola Jokić）｜塞爾維亞
- 2023年： 恩比德（Joel Embiid）｜喀麥隆 (註：現已歸化美國)
- 2022年： 約基奇（Nikola Jokić）｜塞爾維亞
- 2021年： 約基奇（Nikola Jokić）｜塞爾維亞
- 2020年： 阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）｜希臘
- 2019年： 阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）｜希臘
回顧過去八年，NBA 的最高舞台成了國際天才的頂尖對決。先是希臘「字母哥」阿德托昆博靠著驚人的身體天賦與攻守宰制力，在2019與2020年完成兩連霸。隨後，賽爾維亞的「小丑」約基奇則用他那重新定義中鋒的傳球球商，在四年內抱走三座MVP。
即便2023年由恩比德短暫打破兩人的壟斷，但恩比德同樣身為喀麥隆籍球員。更讓美國本土球星感到絕望的是，隨著老一輩的詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）與柯瑞（Stephen Curry）逐漸步入生涯尾聲，中生代的美國球員並未能及時接班。近期雷霆隊的加拿大籍核心「SGA」亞歷山大崛起，更是在2025與2026年連續兩年收割MVP，成為新一代的聯盟第一人。
籃球全球化的必然結果：基本功與球商的降維打擊
許多專家指出，美國本土球員過度追求美式街頭的單打獨鬥、以及過度依賴體能的球風，在強調團隊、戰術理解與全面基本功的歐洲與國際青訓體系面前，逐漸失去了優勢。無論是約基奇的傳球、字母哥的衝擊力，還是SGA那老練、近乎不失誤的節奏掌控，國際球員在場上展現的效率，顯然更受到MVP評委們的青睞。
上一次有美國本土球員拿到例行賽MVP，已經要追溯到2018年的哈登（James Harden）。這份長達八年的「MVP荒」，不僅揭示了NBA國際化的成功，也對美國籃球發出了最強烈的警訊。