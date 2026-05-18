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2026年： 亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）｜ 加拿大





亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）｜ 2025年： 亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）｜ 加拿大





亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）｜ 2024年： 約基奇（Nikola Jokić）｜ 塞爾維亞





約基奇（Nikola Jokić）｜ 2023年： 恩比德（Joel Embiid）｜ 喀麥隆 (註：現已歸化美國)





恩比德（Joel Embiid）｜ 2022年： 約基奇（Nikola Jokić）｜ 塞爾維亞





約基奇（Nikola Jokić）｜ 2021年： 約基奇（Nikola Jokić）｜ 塞爾維亞





約基奇（Nikola Jokić）｜ 2020年： 阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）｜ 希臘





阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）｜ 2019年： 阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）｜希臘





這是一個令美國籃球界感到震撼且不得不面對的殘酷現實。美國知名籃球媒體《HoopMuse》今（18）日更新社群動態，拋出了一組讓所有美國球迷陷入沉思的數據美國籍球員在這項代表年度個人最高榮譽的獎項中，已經整整八年顆粒無收。回顧過去八年，NBA 的最高舞台成了國際天才的頂尖對決。先是希臘「字母哥」阿德托昆博靠著驚人的身體天賦與攻守宰制力，在2019與2020年完成兩連霸。隨後，賽爾維亞的「小丑」約基奇則用他那重新定義中鋒的傳球球商，在四年內抱走三座MVP。即便2023年由恩比德短暫打破兩人的壟斷，但恩比德同樣身為喀麥隆籍球員。更讓美國本土球星感到絕望的是，隨著老一輩的詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）與柯瑞（Stephen Curry）逐漸步入生涯尾聲，中生代的美國球員並未能及時接班。近期雷霆隊的加拿大籍核心「SGA」亞歷山大崛起，更是在2025與2026年連續兩年收割MVP，成為新一代的聯盟第一人。許多專家指出，美國本土球員過度追求美式街頭的單打獨鬥、以及過度依賴體能的球風，在強調團隊、戰術理解與全面基本功的歐洲與國際青訓體系面前，逐漸失去了優勢。無論是約基奇的傳球、字母哥的衝擊力，還是SGA那老練、近乎不失誤的節奏掌控，國際球員在場上展現的效率，顯然更受到MVP評委們的青睞。上一次有美國本土球員拿到例行賽MVP，已經要追溯到2018年的哈登（James Harden）。這份長達八年的「MVP荒」，不僅揭示了NBA國際化的成功，也對美國籃球發出了最強烈的警訊。