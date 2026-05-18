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年度最有價值球員（MVP）得主正式出爐！奧克拉荷馬雷霆當家明星後衛亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，簡稱SGA）憑藉過去一整季的統治級表現，成功蟬聯年度MVP。然而，這項原本預定在串流平台「Amazon Prime」轉播克里夫蘭騎士對陣底特律活塞的天王山之戰賽前節目中才要正式公開的重磅消息，卻遭到ESPN爆料天王夏拉尼亞（Shams Charania）提前於社群平台全面劇透。此舉隨即引來「NBA on Prime」主持群的集體開酸，其中退役名將「幹籃哥」葛里芬（Blake Griffin）更在直播中毫不留情地對這位內幕記者展開吐槽。這項聯盟最高榮譽原本由傳奇控衛奈許（Steve Nash）擔任嘉賓，準備在節目中正式向全球宣布。未料夏拉尼亞的提前暴雷，讓整個轉播團隊的驚喜感瞬間打了折扣。節目主持人路克斯（Taylor Rooks）在開場時便直言：「我們要澄清一下，官方的正式宣布是在我們這裡。諾威斯基（Dirk Nowitzki）和奈許，你們兩位過去都拿過MVP，但我可不記得當年Shams有提前毀掉你們的驚喜。」諾威斯基隨即笑著搭腔：「他那時候還只是個小嬰兒呢！」向來幽默的球評葛里芬（Blake Griffin）更是直接對著鏡頭開火：「老兄，我們到底在搞什麼？今天可是星期天耶，Shams！快去吃你的早午餐吧，你這個書呆子（Nerd）！」雖然場外的暴雷風波引發熱議，但這完全無損亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）歷史級的偉大賽季。在最終的MVP票選結果中，SGA一共獲得了53張第一名選票、13張第二名選票、3張第三名選票以及1張第四名選票，最終以總分939分拔得頭籌。他不僅成為NBA歷史上第14位達成MVP連霸的超級巨星，也是繼金塊隊約基奇（Nikola Jokic）後首位連莊者。在本賽季中，亞歷山大繳出了場均31.1分、6.6助攻、4.3籃板以及1.4次抄截的無解數據。他不僅率領年輕的奧克拉荷馬雷霆隊打出全聯盟頂級的64勝18敗、強勢貴為西區頭號種子，更成為NBA歷史上唯一一位單季場均破30分且命中率高達55.3%的超級雙能衛。在本次票選中，他擊敗了前任得主約基奇以及馬刺隊的超新星「外星人」文班亞馬（Victor Wembanyama）。雷霆隊在本季季後賽至今未嚐一敗，帶著先後以4比0橫掃休士頓火箭與洛杉磯湖人的狂暴氣勢，昂首挺進西區決賽。亞歷山大將帶著剛出爐的MVP獎盃與極致狀態，於19日展開的西區決賽第一戰中，在主場迎戰由文班亞馬領軍的聖安東尼奧馬刺。