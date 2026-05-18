丹佛金塊當家中鋒約基奇（Nikola Jokic）在本季年度最有價值球員（MVP）票選中，不敵奧克拉荷馬雷霆一哥「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）屈居第二，雖無緣生涯第4座MVP獎盃，但約基奇成為NBA歷史上第三位連續6個賽季在 MVP票選中高居前兩名的球員，追平柏德（Larry Bird）以及羅素（Bill Russell）的紀錄。
不敵亞歷山大 約基奇屈居第二名
根據《ESPN Insights》的數據統計，約基奇正式成為NBA歷史上第三位連6個賽季在MVP票選中高居前兩名的球員。這項數據完美體現了這位塞爾維亞超級巨星在聯盟中長年維持的「天花板級」宰制力。
追平兩大傳奇巨星 約基奇還寫「場均大三元」
羅素在1958-1963年寫下此紀錄，而柏德則是1981-1986年，約基奇則是從2021年至2026年寫下紀錄，並分別在2021、2022以及2024拿下MVP。
約基奇本季例行賽繳出27.7分、12.9個籃板、10.7次助攻的「場均大三元」約基奇也成為繼衛斯布魯克（Russell Westbrook）之後，NBA 歷史上第二位能夠連續兩個賽季達成場均大三元的球員。
雖然例行賽表現驚人，但約基奇與金塊隊的今年季後賽之旅卻遭遇重創。在季後賽首輪面對明尼蘇達灰狼隊的系列賽中，金塊隊苦戰6場後遭到淘汰，這項歷史級的賽季也因此抱憾提前落幕。
資料來源：《Basket News》
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根據《ESPN Insights》的數據統計，約基奇正式成為NBA歷史上第三位連6個賽季在MVP票選中高居前兩名的球員。這項數據完美體現了這位塞爾維亞超級巨星在聯盟中長年維持的「天花板級」宰制力。
追平兩大傳奇巨星 約基奇還寫「場均大三元」
羅素在1958-1963年寫下此紀錄，而柏德則是1981-1986年，約基奇則是從2021年至2026年寫下紀錄，並分別在2021、2022以及2024拿下MVP。
約基奇本季例行賽繳出27.7分、12.9個籃板、10.7次助攻的「場均大三元」約基奇也成為繼衛斯布魯克（Russell Westbrook）之後，NBA 歷史上第二位能夠連續兩個賽季達成場均大三元的球員。
雖然例行賽表現驚人，但約基奇與金塊隊的今年季後賽之旅卻遭遇重創。在季後賽首輪面對明尼蘇達灰狼隊的系列賽中，金塊隊苦戰6場後遭到淘汰，這項歷史級的賽季也因此抱憾提前落幕。
資料來源：《Basket News》