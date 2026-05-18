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▲ESPN記者史皮爾斯（Marcus Spears）指出，金州勇士隊傾向保留今年手中的首輪第11順位樂透籤，這項決定恐讓他們在字母哥爭奪戰中落後給湖人與尼克。（圖／美聯社／達志影像）

▲根據《The Athletic》報導，湖人一哥唐西奇（Luka Doncic）強烈反對將副手里夫斯（Austin Reaves）當作交易字母哥的籌碼，讓洛杉磯制服組陷入兩難。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人與紐約尼克是目前全聯盟最渴望透過交易得到密爾瓦基公鹿隊超級巨星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的兩大豪門。字母哥與公鹿球團的關係在2025-26賽季徹底惡化，密爾瓦基已正式開啟這名10屆全明星前鋒的交易談判。而根據ESPN最新內幕指出，湖人與尼克極可能利用勇士隊的猶豫不決，在爭奪戰中強勢超車。字母哥搶人大戰的最新轉折點出現在勇士隊的態度上。ESPN資深記者史皮爾斯（Marcus Spears）在節目中公開表示：「勇士目前手握今年選秀會的第11順位選秀權，外界都在高度關注他們是否會以此加入字母哥的報價中。但根據我今天從多位知情人士得到的情報，勇士隊目前傾向保留這個樂透籤。」這項消息對於湖人與尼克而言無疑是天大的利多，但對灣區球迷來說卻是個糟糕的訊號。聯盟普遍認為，勇士隊如果想要在2026-27年賽季讓字母哥穿上勇士球衣，這個即將到來的首輪前段選秀權是絕對不可或缺的核心籌碼。雖然保留選秀權不代表勇士完全退出爭奪戰，但這將大幅降低公鹿隊點頭將這位超級大前鋒送往舊金山的意願。然而，湖人想要吃下這筆大禮包，也必須先解決自己內部的核心風暴。若想在勇士猶豫時發動突襲，湖人勢必得拿出陣中效力五個賽季的優質後衛里夫斯（Austin Reaves）作為主要籌碼匹配薪資。根據《The Athletic》王牌記者沃伊克（Dan Woike）與阿米克（Sam Amick）的聯合報導指出，湖人陣中的頭號超巨唐西奇（Luka Doncic）已經明確對管理層施壓，強烈反對將私交甚篤且具備高度化學反應的里夫斯放入任何有關安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的交易包裹中。唐西奇希望球隊能圍繞他與里夫斯為核心去補強，而非進行大換血。如果總管佩林卡（Rob Pelinka）無法說服唐西奇放行，湖人恐怕會在這場世紀交易中綁手綁腳。相較於湖人的內部拉扯，大蘋果紐約尼克則顯得老神在在。在總教練麥克布朗（Mike Brown）的帶領下，尼克正準備在東區決賽中迎戰克里夫蘭騎士與底特律活塞之間的勝者。美媒分析指出，尼克今年在自由市場上的侵略性，將完全取決於他們季後賽最終能走得多遠。如果尼克不幸在東區決賽或總冠軍賽中鎩羽而歸，制服組扣下扳機交易字母哥的機率將直線飆升。考慮到尼克陣中擁有全聯盟最充裕的年輕資產與未來的首輪籤，加上安戴托昆波過去曾多次在公開場合盛讚這支紐約傳統豪門的歷史底蘊，只要勇士與湖人持續因內部因素裹足不前，尼克完全有實力一舉收割這位MVP級別的超級巨星。