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洛杉磯道奇隊日籍強投佐佐木朗希，今（18）日在客場挑戰洛杉磯天使隊的比賽中，繳出令人屏息的旅美代表作。他主投7局創下大聯盟生涯最長局數，狂飆8次三振僅失1分，更破天荒繳出赴美先發以來首場「0保送」的完美成績單，率領道奇以10：1血洗同城宿敵。賽後，天使隊上至總教練、下至主戰打者皆徹底心服口服，紛紛驚嘆佐佐木朗希的魔球「完全無解」。今日擔任天使隊第3棒、一壘手的新星沙紐爾（Nolan Schanuel），首局在1人出局二壘有人的得點圈進攻機會時，就被佐佐木一記犀利的外角指叉球騙到、當場被三振。雖然沙紐爾在隨後的打席中有敲出零星安打，但面對這名日籍巨投的封鎖，他賽後忍不住脫帽致敬。沙紐爾直言，這場比賽佐佐木朗希在投手丘上展現了主宰力：「他的直球不僅球威十足，尾勁更是驚人。最可怕的是，當他的指叉球（Splitter）丟出來時，居然跟直球有著一開始的軌跡一模一樣，等打者反應過來球已經下墜了，要辨別這兩種球種簡直是極限任務。」沙紐爾更驚訝地補充，今年春訓在高速公路系列賽遇到佐佐木時，還覺得他控球不太好，沒想到短短兩個月他竟然就把這個嚴重的問題給徹底修正了。不僅打者搖頭，天使隊現任總教練、昔日美職明星捕手鈴木清（Kurt Suzuki）在賽後記者會上也對佐佐木的投球策略讚不絕口。鈴木清指出，球隊的打擊節奏完全被佐佐木朗希給破壞了，「他的指叉球與滑球搭配得天衣無縫，當你以為這顆球會往外角逃逸時，下一棒他卻能直接塞進內角。我不確定這是他刻意設計的球路組合，還是當下的即興發揮，但效果好到不可思議。」佐佐木此役總計用了91球，將原本偏高的防禦率一口氣下修到5.09，並順利收下本季第2勝。而在打線端，學長大谷翔平今日同樣火力全開，單場5打數3安打、豪灌2分打點的「猛打賞」表現，兩場比賽合計灌進7分打點，將打擊率一舉提升至2成58。