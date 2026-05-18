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洛杉磯道奇隊巨星大谷翔平今（18）日在「高速公路大戰」最終章大放異彩，單場繳出5打數3安打的猛打賞，不僅進帳2分打點，更率領道奇隊以10：1血洗天使隊，豪取追平本季最長的5連勝。不過在大谷大殺四方的同時，他在第2打席卻上演了意外成為全美社群焦點的幽默插曲。這起逗趣的意外發生在二局上半、道奇隊攻佔兩人出局一、三壘的有得分大好機會。輪到大谷翔平上場面對天使隊先發右投羅德里奎茲（José Rodriguez），在球數來到1壞球後，羅德里奎茲第2球徹底失控，硬生生朝著右打擊區外側極高的方向飛去。由於這顆暴投的軌跡實在偏得太離譜，站在左打席的大谷翔平在球飛過去的瞬間，竟然當場大叫：「喔～伊！」這突如其來的魔性叫聲響徹全場。天使隊捕手、同時也是大谷昔日的御用捕手歐霍皮（Logan O'Hoppe）見狀立刻整個人跳起來、在空中將這顆驚險的暴投攔截下來。有趣的是，大谷在叫完後彷彿時間凍結般，在打席內整整石化、原地呆滯了數秒。而後方第一時間嚇到整個人往後彈開、迅速做出閃避動作的球審，在確認沒有人員受傷後，也一邊拍著胸口一邊對大谷露出苦笑，連現場的天使隊昔日隊友們也都忍不住當場白齒全露、集體笑翻。這段極具喜感的大谷翔平大叫影片在網路上瘋傳，就連在美國大聯盟極具知名度的「投手忍者」弗里德曼（Rob Friedman）也忍不住在社群平台X上轉發該片段，並好奇地寫下問句：「大谷翔平到底在對什麼東西大吼大叫啦？」影片曝光後立刻引發美日網友暴動，各國球迷紛紛湧入留言猜測大谷的內心戲：「大谷是在幫忙大家注意危險啦」、「這根本是在對全場球迷發出防空警報」、「大谷嚇到的反應也太像哈士奇了吧」、「見怪不怪，大谷私底下就是個外表高大但超級膽小反差萌的可愛鬼」