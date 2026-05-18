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▲「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）蟬聯了2025-26賽季的NBA例行賽MVP，成為史上第14位背靠背拿下此殊榮的球員。（圖／美聯社／達志影像）

NBA今（18）日正式官宣奧克拉荷馬雷霆的超級巨星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）蟬聯2025-26賽季的年度最有價值球員（MVP），官方也同步放出了完整的投票細節。這份名單除了證實金塊隊約基奇（Nikola Jokic）與馬刺隊文班亞馬（Victor Wembanyama）分列二、三名外，更揭露了一個讓全美球迷大感震驚的殘酷現實；洛杉磯湖人的看板球星唐西奇（Luka Doncic），在本次選票中竟然沒有獲得任何一張第一名選票，讓許多湖人迷崩潰。對於唐西奇而言，今年本該是他職業生涯最輝煌的里程碑。自從他在2024-25年賽季季中透過世紀交易改披紫金戰袍後，今年是他第一個在洛杉磯度過的完整賽季。在例行賽期間，唐西奇展現了近乎無解的單打主宰力，場均狂轟高達33.5分，不僅高居全聯盟第一順利摘下得分王桂冠，更外帶8.3次助攻、7.7個籃板與1.6次抄截，帶領湖人隊打出一場場令人驚嘆的史詩級戰役。不過，這一切的MVP光環與氣勢，都在4月2日那天徹底化為烏有。在常規賽衝刺的關鍵時刻，唐西奇在一場比賽中遭遇了嚴重的左大腿後側肌群拉傷，迫使他缺席了例行賽最後階段的精采對決，更讓他直接在湖人隊的季後賽名單中報銷，只能坐在場邊目送球隊出局。這場突如其來的傷病直接重創了唐西奇在評審心中的印象分。在今日揭曉的最終得票結算中，唐西奇最終僅獲得了250分的名次積分，雖然在全聯盟依舊高居第四位，但「第一名選票欄位掛零」的慘澹結果，對於這位正值當打之年的全能超巨而言，無疑是個令人難以接受的打擊。亞歷山大在風光高舉MVP獎盃，屬於唐西奇與洛杉磯湖人的2025-26賽季也正式宣告落幕。美媒分析指出，雖然這次的票選結果對唐西奇而言相當冷酷，但這也將成為他下個賽季最強大的復仇動力。目前湖人隊的管理層與醫療團隊已經表態，在即將到來的休賽季中，球團將傾注百分之百的醫療資源，協助唐西奇將這處改變球隊命運的左大腿拉傷徹底根治。紫金軍團期望這位27歲的球隊大腦能在2026-27年賽季以100%的健康姿態重返戰場，向全聯盟發動最猛烈的奪冠報復。