紐約洋基目前以28勝19敗暫居美聯東區第2名，落後龍頭坦帕灣光芒3場勝差，雖本季洋基展現出競爭力，但在後援牛棚戰力方面仍需補強，洋基近10場比賽僅拿3勝，外界也預期洋基會透過交易補強牛棚陣容，而逐漸在洋基失去地位的游擊新星沃爾皮（Anthony Volpe）恐將成為交易籌碼。
洋基牛棚不穩 成球隊最大隱憂
目前洋基牛棚除了終結者貝德納（David Bednar）表現依舊穩健外，後半段局數幾乎找不到令人放心的戰力。體育專欄《LWOS》記者 Matthew Nethercott 指出，克魯茲（Fernando Cruz）本季至今控球大迷航，保送次數過多，伯德（Jake Bird），雖然逐漸嶄露頭角，但在大場面時表現起伏不定，布萊克本（Paul Blackburn）與亞布洛（Ryan Yarbrough）的角色定位顯然不適合負責關鍵拆彈。
卡列巴羅打出好表現 沃爾皮地位邊緣化
洋基開季以來由卡瓦耶洛（Jose Caballero）擔任主戰游擊手，繳出0.259打擊率、4轟、13分打點的表現，若非卡瓦耶洛羅遭遇傷勢，沃爾皮恐怕很難獲得升上大聯盟的機會，面對定位的尷尬與流言，沃爾皮保持平常心表示：「如果說這段經歷讓我學到了什麼，那就是世界上有我能控制的事，也有我無法控制的事。明天還有比賽，那才是我專注的焦點。一整天下來，我只想著如何讓自己每天都變得更好、更進步。」
French也建議洋基應和光芒進行交易，透過送出沃爾皮換回光芒後援投手克里文傑（Garrett Cleavinger），「隨著卡巴列羅缺陣，沃爾皮雖然得到了一些上場機會，但洋基隊卻在不知不覺中跌出了美東第一。這筆交易案建議洋基送出沃爾皮換取擁有 7 年大聯盟資歷的後援投手克里文傑，這能同時滿足雙方的需求。」
目前克里文傑與光芒隊僅剩200萬美元的合約，對洋基來說是個物美價廉的牛棚補強選擇。雖然大聯盟同分區球隊之間的交易相當罕見，但就兩隊目前的隊形與需求來看，這無疑是一樁各取所需的潛在交易。
資料來源：《The Sporting News》
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目前洋基牛棚除了終結者貝德納（David Bednar）表現依舊穩健外，後半段局數幾乎找不到令人放心的戰力。體育專欄《LWOS》記者 Matthew Nethercott 指出，克魯茲（Fernando Cruz）本季至今控球大迷航，保送次數過多，伯德（Jake Bird），雖然逐漸嶄露頭角，但在大場面時表現起伏不定，布萊克本（Paul Blackburn）與亞布洛（Ryan Yarbrough）的角色定位顯然不適合負責關鍵拆彈。
卡列巴羅打出好表現 沃爾皮地位邊緣化
洋基開季以來由卡瓦耶洛（Jose Caballero）擔任主戰游擊手，繳出0.259打擊率、4轟、13分打點的表現，若非卡瓦耶洛羅遭遇傷勢，沃爾皮恐怕很難獲得升上大聯盟的機會，面對定位的尷尬與流言，沃爾皮保持平常心表示：「如果說這段經歷讓我學到了什麼，那就是世界上有我能控制的事，也有我無法控制的事。明天還有比賽，那才是我專注的焦點。一整天下來，我只想著如何讓自己每天都變得更好、更進步。」
French也建議洋基應和光芒進行交易，透過送出沃爾皮換回光芒後援投手克里文傑（Garrett Cleavinger），「隨著卡巴列羅缺陣，沃爾皮雖然得到了一些上場機會，但洋基隊卻在不知不覺中跌出了美東第一。這筆交易案建議洋基送出沃爾皮換取擁有 7 年大聯盟資歷的後援投手克里文傑，這能同時滿足雙方的需求。」
目前克里文傑與光芒隊僅剩200萬美元的合約，對洋基來說是個物美價廉的牛棚補強選擇。雖然大聯盟同分區球隊之間的交易相當罕見，但就兩隊目前的隊形與需求來看，這無疑是一樁各取所需的潛在交易。
資料來源：《The Sporting News》