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洛杉磯道奇隊今（18）日作客洛杉磯天使隊主場，延續近期恐怖的進攻火力。道奇打線此役再度開啟雙位數得分模式，加上先發投手佐佐木朗希主投7局飆出大聯盟生涯新高8次三振、僅失1分的完美超優質先發，終場道奇以10：1輕鬆大勝天使，喜迎5連勝。其中，日本巨星大谷翔平全場5打數敲出3支安打、灌進2分打點，完成本季第3度、同時也是5月份首度的「猛打賞」表現，宣告打擊狀態正式回歸。道奇隊日前為了調整大谷的身體狀況，曾讓他在13日與14日連續休兵兩天。外界原先擔心這會冷卻大谷剛找回的揮棒手感，但大谷在這次與天使隊的3連戰中完全展現統治力。今日首局首打席，大谷就率先敲出安打。關鍵出現在4局上，道奇當時以2分領先、在2出局滿壘的緊張局面下，大谷翔平面對天使先發投手羅德里格斯（Grayson Rodriguez），敏銳地鎖定第一顆偏高的曲球果斷出棒，掃出一支帶有2分打點的關鍵安打，直接打退對手。隨後隊友帕赫斯（Andy Pages）與塔克（Kyle Tucker）接連補上安打，道奇單局猛灌5分一舉奠定勝基。9 局上大谷再補上一記漂亮推打安打，成功達成本季第3次單場3安。賽後大谷翔平談到打擊復甦的關鍵時表示：「要說的話，是在（13、14日）休息日前就已經抓到感覺，現在只是把那種好的感覺持續下去。最重要的還是確實掌握好球帶、把球看清楚，再來就是擊球能夠確實打高，用好的擊球仰角去揮棒，長打和全壘打自然也會增加。」他也強調，自己最看重「打擊準備姿勢」，從啟動前的站姿與準備動作開始，幾乎就已經決定了打席的成敗。大谷翔平在此次面對天使的3連戰中，合計瘋狂擊出6支安打、進帳7分打點，賽後打擊率回升至2成58，整體攻擊指數（OPS）來到0.839。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後滿意地表示：「他看起來重新找回新鮮感與活力，揮棒也非常舒服，給他2天重整時間對他的身體帶來了正面效果。他現在對好球帶的掌握變得更好。」儘管大谷在5月份目前為止僅有1發全壘打產出，且此戰並未開轟，但羅伯斯完全不擔心：「雖然他的擊球仰角目前還沒辦法轉化為全壘打，但他擊出的球都非常強勁，打席品質非常好。只要持續維持現在的狀態，全壘打自然就會出現。」大谷翔平在賽後也對球隊近期的完美運作給予高度讚賞：「這3連戰對我們來說，幾乎是接近完美的比賽內容，包括投手群在內，都是非常精彩的推進方式。」橫掃天使後，道奇下一站將前往客場與聖地牙哥教士展開3連戰。總教練羅伯斯也提前向媒體與球迷公開接下來的規劃，他表示大谷翔平預計將在台灣時間週四的比賽中擔任先發，由於隔天剛好有一天球隊休息日，球團目前已規劃讓大谷在該場比賽以「投打二刀流」的完全體身份登板出賽，屆時全美球迷勢必將再度見證大谷在投手丘與打擊區上的頂級風采。