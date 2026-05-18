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回顧十年前，史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry）正是在2015年和2016年連續兩年榮膺例行賽MVP。那兩座連莊的MVP獎盃，不僅確立了柯瑞的歷史地位，更成為了後來席捲全美、建立「金州勇士王朝」的輝煌起點。在此後的十年間，整個NBA聯盟都在努力追趕勇士隊的腳步。



歷史的齒輪彷彿在今日重合，如今，亞歷山大在2025年和2026年也做到了完全相同的成就，且雷霆也於24-25賽季奪得總冠軍。





NBA迎來了震撼且載入史冊的歷史時刻！聯盟官方正式公布了本賽季例行賽年度MVP的得獎結果——奧克拉荷馬雷霆隊的當家超級巨星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）眾望所歸，再度當選本賽季例行賽MVP！這是亞歷山大。憑藉這項傲人成就，他正式加入了傳奇行列，成為NBA歷史上第14位能夠達成「連續兩年蟬聯MVP」神級里程碑的偉大球員。隨著SGA連莊MVP的消息曝光，美國體育媒體《ClutchPoints》隨即發表了一篇引發全美球迷熱烈討論的文章，直言亞歷山大的故事和發展軌跡，現在看起來讓人感覺「非常眼熟」：近年來，自金州勇士隊的巔峰期過後，NBA陷入了群雄割據的戰國時代，多年來一直沒有任何一支球隊能夠建立起真正意義上的「下一個王朝」。然而，現在的雷霆隊似乎已經拿到了相同的劇本。作為去年的衛冕冠軍，雷霆隊陣中不僅擁有正值巔峰且連續兩年奪下MVP的SGA，更令人稱羨的是，他們同時擁有大量且源源不絕的年輕天才，以及未來極其豐厚的選秀資產。在可預見的未來裡，這支奧克拉荷馬青年軍看起來已經成為了NBA未來多年的奪冠大熱門。《ClutchPoints》在文末斷言，由SGA領軍的奧克拉荷馬雷霆，或許終於成為了全聯盟多年來，唯一一支能夠實現並建立「下一個黃金王朝」的終極球隊。