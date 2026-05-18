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NBA官方今（18）日宣布奧克拉荷馬雷霆隊當家超級巨星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）榮獲2025-26賽季例行賽最有價值球員（MVP），一舉打破了由「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）保持的歷史紀錄。而在這榮耀時刻，SGA沒有忘記與他並肩作戰的隊友，大手筆送上豪奢大禮，展現頂級領袖的霸氣。作為新科的二連霸MVP得主，SGA 認為這座個人最高榮譽的大獎是屬於整支球隊的。為了感謝隊友在過去一整年例行賽中將他推向高峰，他自掏腰包為雷霆隊陣中每一位隊友準備了一份極其閃耀的奢華重禮。SGA精心挑選了來自瑞士頂級腕錶品牌愛彼（Audemars Piguet）的奢華名錶，且正是該品牌最著名、最經典的「皇家橡樹（Royal Oak）」系列。每一位雷霆隊友在打開盒子的那一刻都集體炸鍋、驚呼連連，隊友也紛紛發上個人的社群媒體曬著手腕上的名錶「炫耀」。隨後SGA 在接受知名串流平台《Amazon Prime》專訪時，也特別讓所有隊友像2025年一樣，全部擠在他身後一起入鏡享受榮耀。本賽季SGA依舊維持恐怖數據，單季狂飆31.1分，同時將例行賽助攻提升至生涯新高的6.6次、三分球命中率更是進化到不可思議的38.6%，這也是他能力壓眾多強敵、蟬聯年度MVP的關鍵。在感謝完隊友後，這名雷霆新王也將個人的勝利帶到了奧克拉荷馬的球迷面前。站在頒獎台上的SGA特別點名那些一路陪伴球隊走過重建黑暗期的死忠球迷，甚至毫不避諱地直言當初球隊處於谷底時的慘況。「當我們有整整三年的時間打得跟屎一樣爛，而這些球迷卻哪裡都沒去、依然死守在原地時，我真的、真的、真的知道他們是玩真的了。」SGA說：「那一刻我才真正意識到，奧克拉荷馬的球迷是打從心底深愛著我們。」同時SGA也認為：「過去12年裡，雷霆出了4位最有價值球員。我不認為這是巧合。從這支球隊走出來的人之所以能取得成功，是有原因的。」不過，在享受完連莊MVP的喜悅後，雷霆即將在主場迎戰由文班亞馬坐鎮的聖安東尼奧馬刺隊。談到接下來的史詩級對決，SGA收起笑容嚴肅地表示：「馬刺顯然是一支非常優秀的球隊，他們一整年都緊追在我們後面。所以我們絕對不會有一絲一毫的輕敵，這會是一場硬仗。」如果SGA今年能順利率領雷霆完成衛冕，他將成為自2012、2013年的詹姆斯（LeBron James）之後，第一位能達成「連莊MVP且蟬聯NBA總冠軍」的無上神蹟。