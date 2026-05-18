紐約洋基今（18）日客場迎戰紐約大都會，洋基在前8局打完取得6：3領先，9局下終結者貝德納（David Bednar）救援失敗，被泰勒（Tyrone Taylor）敲出追平三分砲，最終大都會在延長賽靠著班治（Carson Benge）的再見野手選擇，終場以7：6逆轉擊敗洋基。
洋基火力兇猛 9局救援砸鍋
洋基在3局上靠著萊斯（Ben Rice）的陽春砲取得1：0領先，4局下塞米恩敲出帶有一分打點二壘安打，幫助大都會扳平比分，6局上沃爾皮（Anthony Volpe ）在滿壘的情況下敲出二壘安打，隨後羅沙里歐（Amed Rosario）擊出高飛犧牲打加上大都會發生失誤，洋基單局攻下4分，取得5：1領先。
6局上，托倫斯（Luis Torrens）交出二壘安打，幫助大都會將比分追成3：5，洋基在7局上攻佔滿壘，沃爾皮選到保送，洋基以6：3領先大都會，9局下，洋基推出終結者貝德納關門，一上場就被敲出2支安打，雖後續成功抓下兩個出局數，但面對泰勒，貝德納被敲出三分砲，大都會將比分扳平為6：6，比賽進入延長賽。
班治敲致勝一擊 大都會上演逆轉秀
10局上，威廉斯（Devin Williams）成功守下，未讓洋基攻下分數，10局下，尤因（A.J. Ewing）短打將二壘跑者護送至三壘，隨後希爾（Tim Hill）投出觸身球，下一棒的班治擊出中間方向滾地球，沃爾皮與齊森姆（Jazz Chisholm Jr. ）相撞，無法將球傳回本壘，最終大都會靠著班治內野滾地球，以7：6擊敗洋基。
資料來源：《MLB》
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洋基在3局上靠著萊斯（Ben Rice）的陽春砲取得1：0領先，4局下塞米恩敲出帶有一分打點二壘安打，幫助大都會扳平比分，6局上沃爾皮（Anthony Volpe ）在滿壘的情況下敲出二壘安打，隨後羅沙里歐（Amed Rosario）擊出高飛犧牲打加上大都會發生失誤，洋基單局攻下4分，取得5：1領先。
6局上，托倫斯（Luis Torrens）交出二壘安打，幫助大都會將比分追成3：5，洋基在7局上攻佔滿壘，沃爾皮選到保送，洋基以6：3領先大都會，9局下，洋基推出終結者貝德納關門，一上場就被敲出2支安打，雖後續成功抓下兩個出局數，但面對泰勒，貝德納被敲出三分砲，大都會將比分扳平為6：6，比賽進入延長賽。
班治敲致勝一擊 大都會上演逆轉秀
10局上，威廉斯（Devin Williams）成功守下，未讓洋基攻下分數，10局下，尤因（A.J. Ewing）短打將二壘跑者護送至三壘，隨後希爾（Tim Hill）投出觸身球，下一棒的班治擊出中間方向滾地球，沃爾皮與齊森姆（Jazz Chisholm Jr. ）相撞，無法將球傳回本壘，最終大都會靠著班治內野滾地球，以7：6擊敗洋基。
資料來源：《MLB》