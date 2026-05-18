芝加哥小熊今（18）日客場迎戰芝加哥白襪，兩隊上演「風城大戰」小熊明星外野手「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）此戰在一次試圖接殺外野深遠飛球失敗，與外野的白襪女球迷互噴，賽後阿姆斯壯也表示當下自己「不忍了」因為該名女球迷先對自己噴髒話，所以阿姆斯壯認為自己應該要回擊。
接殺飛球失敗被嘲笑 阿姆斯壯與球迷起口角
這起火爆插曲發生在5局下，白襪隊打者維加斯（Miguel Vargas）擊出一支中外野方向的二壘安打。阿姆斯壯奮力躍起試圖接殺，可惜球還是越過了手套。就在他摔倒在警示區狼狽爬起身時，看台上一位頭戴白襪隊球帽的女性球迷，立刻對著他貼臉開大。
阿姆斯壯賽後回應 直言對方先罵髒話
根據芝加哥當地資深體育記者羅傑斯（Jesse Rogers）報導，阿姆斯壯賽後坦言自己當時就是不想忍，「那個女的決定先對我噴髒話（talking expletive），我覺得自己有必要當場給她回擊。」
有趣的是，該名白襪女球迷事後透露，自己當時其實是坐在球場一樓外野牆後的座位區，參加一場「訂婚派對」。除了這次衝突外，阿姆斯壯隨後在打擊預備時，也被捕捉到與看台球迷有另一次夾帶不雅字眼的激烈口角。
兩隊此戰在前9局打完戰成7：7平手，10局上小熊靠著布萊格曼（Alex Bregman）的內野滾地球取得8：7領先，但白襪在10局下，靠著奎羅（Edgar Quero）的再見全壘打，幫助白襪以9：8擊敗小熊。
資料來源：《Yahoo Sports》
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這起火爆插曲發生在5局下，白襪隊打者維加斯（Miguel Vargas）擊出一支中外野方向的二壘安打。阿姆斯壯奮力躍起試圖接殺，可惜球還是越過了手套。就在他摔倒在警示區狼狽爬起身時，看台上一位頭戴白襪隊球帽的女性球迷，立刻對著他貼臉開大。
阿姆斯壯賽後回應 直言對方先罵髒話
根據芝加哥當地資深體育記者羅傑斯（Jesse Rogers）報導，阿姆斯壯賽後坦言自己當時就是不想忍，「那個女的決定先對我噴髒話（talking expletive），我覺得自己有必要當場給她回擊。」
有趣的是，該名白襪女球迷事後透露，自己當時其實是坐在球場一樓外野牆後的座位區，參加一場「訂婚派對」。除了這次衝突外，阿姆斯壯隨後在打擊預備時，也被捕捉到與看台球迷有另一次夾帶不雅字眼的激烈口角。
兩隊此戰在前9局打完戰成7：7平手，10局上小熊靠著布萊格曼（Alex Bregman）的內野滾地球取得8：7領先，但白襪在10局下，靠著奎羅（Edgar Quero）的再見全壘打，幫助白襪以9：8擊敗小熊。