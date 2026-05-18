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克里夫蘭騎士隊今（18）日季後賽次輪在客場以125：94瘋狂血洗底特律活塞隊31分，系列賽4：3挺進東區決賽。這不僅是騎士隊自2018年後首度重返東決，更是球隊自1992年以來，第一次在沒有詹姆斯（LeBron James）坐鎮的情況下殺進分區決賽。陣中後場雙槍米契爾與哈登也在這歷史性的一夜，各自迎來了職業生涯的救贖與顛峰。本場搶七大戰前，外界都在關注米契爾能否帶領騎士打破宿命。首節開局米契爾就展現強烈企圖心，甚至在節末飆進一記驚天動地的壓哨三分球。次節總教練阿特金森（Kenny Atkinson）巧妙調配體能，讓老將哈登（James Harden）掌控球權，米契爾則改當攻勢發動機，半場就繳出11分、6 助攻、4籃板且「0失誤」的完美內容。第三節比賽進入米契爾的個人秀，雖然一度遭遇犯規麻煩、短短4分鐘內連吃2犯累積到4犯，但他在該節後段重新登場後全面暴走、單節狂轟15分，憑藉一己之力徹底打崩活塞防線。全場比賽米契爾出戰31分鐘，22投10中狂砍26分、8助攻、7籃板，且全場沒有發生任何一次失誤。根據數據專門媒體《StatMuse》統計，米契爾成為自2002年的科比之後，全聯盟第一位能在搶七生死戰中，繳出至少「25分、5籃板、5助攻且0失誤」的後衛。這項超神表現同時幫助騎士寫下自2018年後首度重返東區決賽的紀錄，更是自1992年以來，騎士首度在「沒有詹姆斯（LeBron James）」的情況下殺進東區決賽。這場大勝對老將哈登來說同樣意義非凡，這是他自2018年火箭時期不敵勇士後，睽違8年再度重返分區決賽。當年騎士與哈登都在季後賽被勇士攔路淘汰，如今雙方在克里夫蘭攜手圓夢。在後場雙槍的率領下，內線雙塔莫布里（Evan Mobley）與阿倫（Jarrett Allen）也合力虐暴活塞禁區，替補神射手梅里爾（Sam Merrill）更飆中5記三分球，幫助騎士收下今年季後賽珍貴的第二場客場勝利。隨著東區決賽對陣正式出爐，騎士將與紐約尼克正面交鋒。雖然根據數據媒體《Polymarket Sports》的最新預測，騎士突破東區晉級總決賽的機率目前僅被看好有32%，但這支接連挺過兩輪搶七大戰、韌性十足的鐵血騎士，正準備用行動打破外界的眼鏡。