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▲騎士隊中鋒艾倫(Jarrett Allen)僅出賽24分鐘便高效轟下23分，聯手莫布里在打爆活塞內線。（圖／路透／達志影像）

▲活塞隊15年老將哈里斯(Tobias Harris)在G7生死戰中出賽22分鐘竟然交出「零進球」的慘澹成績單，成為球隊崩盤的檢討焦點。（圖／美聯社／達志影像）

底特律活塞在東區準決賽第七戰遭遇殘酷結局，在上半場防線崩盤後，活塞最終在主場以94：125慘敗給克里夫蘭騎士，無緣挺進東區決賽。雖然本季斬獲60勝並打破18年來的季後賽首輪荒，已經足以讓底特律球迷宣告這是一個成功的賽季，但這場慘輸31分的屠殺秀，卻將球隊的繁華假象徹底撕碎。活塞隊無法重現首輪對戰魔術時的下半場神蹟，反而在自家主場被騎士隊反客為主，暴露出陣容深度與球星等級的致命硬傷。活塞今日在防守端交出了災難級的表現。雖然騎士開局外線6投0中，但隨後活塞未能及時破壞對手節奏，讓騎士在接下來的13次三分出手射中8球。騎士射手梅里爾(Sam Merrill)在上半場狂飆4記三分球，而核心米契爾(Donovan Mitchell)在第一節末段找到手感後更是予取予求。更讓活塞難堪的是禁區對抗的全面潰敗，騎士雙塔艾倫(Jarrett Allen)僅出賽24分鐘便高效轟下23分，莫布里(Evan Mobley)也挹注21分，兩人合力抓下19個籃板，在油漆區實施了殘酷的「物理霸凌」。缺乏外線火力的活塞，在失去禁區對抗優勢後，比賽實際上在半場結束前就已失去懸念。在如此高壓的生死戰中，活塞15年資深老將哈里斯(Tobias Harris)交出了令人無法接受的低迷表現。他今日出賽22分鐘，全場竟然沒有投進任何一球，僅靠罰球拿到5分與5籃板。回顧系列賽最後四場，哈里斯的投籃手感冰冷至極，共計49投14中，命中率僅有28.6%。更諷刺的是，他在最後三場比賽中累計發生12次犯規，竟然比他投進的8個進球還要多。雖然哈里斯在例行賽是完美的球隊黏著劑，但在季後賽最高強度的對抗下，這位高薪老將卻成了最先解體的那塊碎片。本場比賽也徹底暴露了活塞缺乏第二得分點的殘酷現實。當主將康寧漢(Cade Cunningham)遭到騎士重兵看防、外線7投0中陷入掙扎時，活塞沒有任何人能站出來分擔進攻重任。中鋒杜倫(Jalen Duren)在季後賽對抗中完全落入下風，防守悍將湯普森(Ausar Thompson)的進攻手段依舊生疏，這讓活塞的進攻顯得無比單調。雖然羅賓森(Duncan Robinson)提供了高效的外線產出，但他單一的功能性無法在防守崩盤時拯救球隊。活塞管理層在休賽季的首要任務，無疑是為康寧漢尋找一位具備自主進攻能力的明星級二當家，否則汽車城的復興之路將永遠卡在東區次輪的天花板。