克里夫蘭騎士今（18）日在東區季後賽次輪「搶七大戰」以125：94大勝底特律活塞，搶下晉級東區決賽的門票，在東區決賽將碰上紐約尼克，根據湖人隊隨隊記者布哈（Jovan Buha）透露，湖人高層曾認真考慮要在今年夏天，透過交易換回米契爾（Donovan Mitchell），但隨著騎士晉級東區決賽，完成交易的可能性變得微乎其微。
湖人曾想交易米契爾 與唐西奇組「最強雙槍」
布哈透露湖人高層曾考慮，陣中年輕外線核心里夫斯（Austin Reaves）作為交易主菜，向騎士交易米契爾，「不可否認，引進米契爾確實會讓人對防守端產生一些疑慮。但他在進攻端的造詣遠在里夫斯之上，他是一名級別更高的球員，其強大的進攻火力完全足以彌補防守端的不足。」
湖人高層原本盤算，若騎士在第二輪遭到東區龍頭底特律活塞隊淘汰，且米契爾表現低迷，這將極大增加騎士隊今夏拆夥重建的機率，進而讓準備在休賽季進行補強的湖人獲得絕佳機會。
騎士「下剋上」淘汰活塞 米契爾成頭號功臣
然而在關鍵的G7，騎士不僅沒有崩盤，反而靠著米契爾砍下26分、6籃板、8助攻的表現下，以31分之差大勝活塞，成功挺進東區決賽，這也是克里夫蘭自2017-18賽季「詹皇」詹姆斯（LeBron James）離隊後，首次闖進東區決賽，
即使騎士隨後在東區決賽碰上紐約尼克隊不幸落敗，但這支球隊已經證明了他們能以 米契爾為頭號進攻核心突破瓶頸。在這種情況下，騎士管理層幾乎不可能答應任何關於米契爾的交易提案。
資料來源：《The Sporting News》
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布哈透露湖人高層曾考慮，陣中年輕外線核心里夫斯（Austin Reaves）作為交易主菜，向騎士交易米契爾，「不可否認，引進米契爾確實會讓人對防守端產生一些疑慮。但他在進攻端的造詣遠在里夫斯之上，他是一名級別更高的球員，其強大的進攻火力完全足以彌補防守端的不足。」
湖人高層原本盤算，若騎士在第二輪遭到東區龍頭底特律活塞隊淘汰，且米契爾表現低迷，這將極大增加騎士隊今夏拆夥重建的機率，進而讓準備在休賽季進行補強的湖人獲得絕佳機會。
騎士「下剋上」淘汰活塞 米契爾成頭號功臣
然而在關鍵的G7，騎士不僅沒有崩盤，反而靠著米契爾砍下26分、6籃板、8助攻的表現下，以31分之差大勝活塞，成功挺進東區決賽，這也是克里夫蘭自2017-18賽季「詹皇」詹姆斯（LeBron James）離隊後，首次闖進東區決賽，
即使騎士隨後在東區決賽碰上紐約尼克隊不幸落敗，但這支球隊已經證明了他們能以 米契爾為頭號進攻核心突破瓶頸。在這種情況下，騎士管理層幾乎不可能答應任何關於米契爾的交易提案。
資料來源：《The Sporting News》