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1.杜倫（Jalen Duren）——休賽季最大交易問號

2.哈里斯（Tobias Harris）——老將安全毯面臨降薪考驗

3.鄧肯羅賓森（Duncan Robinson）——匹配薪資的交易砝碼

4.赫爾特（Kevin Huerter）——令人失望的季後賽邊緣人

▲老將哈里斯（Tobias Harris）在季後賽常規賽期間雖有穩定貢獻，但由於在球隊中被迫承擔過大的核心進攻角色，被美媒點名下季應降薪轉任替補。（圖／美聯社／達志影像）

5.格林（Javonte Green）——例行賽功臣不符季後賽強度

6.瑞德（Paul Reed）——藍領防空身價逆勢大漲

7.詹金斯（Daniss Jenkins）——合格的板凳替補控衛

8.史密斯（Tolu Smith）——邊緣中鋒去留取決內線洗牌

▲頭號種子活塞在東區準決賽鎩羽而歸，休賽季目標將圍繞少主康寧漢（Cade Cunningham）打造具備爭冠競爭力的團隊。（圖／美聯社／達志影像）

底特律活塞在今（18）日的Game 7生死戰中以極具毀滅性的方式崩盤，比賽甚至在半場結束前就已經失去懸念。儘管從整體賽季來看，活塞今年的重建成果堪稱大獲成功，但季後賽的高強度肉搏卻也無情揭露了陣容的致命缺陷。隨著休賽季正式到來，活塞陣中有多達8名球員陷入了合約迷航，總管蘭登（Trajan Langdon）恐將在今年夏天發動近年底特律最瘋狂的陣容清洗，全力尋找圍繞超級巨星康寧漢（Cade Cunningham）的奪冠拼圖。沒有什麼比杜倫在季後賽的低迷更讓人沮喪的了。活塞之所以在內線門戶大開，核心原因就是禁區防線遭到騎士隊莫布里與艾倫的完全宰制。雖然這位22歲的頂級巨獸近年進步神速，但他貧乏的進攻手段與防守散漫的外線防空，在季後賽被完全針對。如果其他球隊在今年夏天願意向杜倫開出逼近「頂薪」的合約，活塞恐怕很難盲目跟進，加上他與主力側翼湯普森（Ausar Thompson）的球場空間極度不搭，在湯普森已被視為球隊不可或缺的防守核心前提下，杜倫極可能在今年夏天成為活塞搶字母哥（Giannis Antetokounmpo）或其它巨星的頭號交易籌碼。除了糟糕的Game 7，哈里斯在季後賽前半段確實扮演了球隊最穩定的老將盾牌。但殘酷的現實是，30多歲的他如今被迫在活塞隊承擔「第二進攻核心」的重任，這顯然超出了他的身體負荷。作為一名完全自由球員，活塞非常渴望用一份大幅降薪的「團隊友善合約」帶回他，並在下個賽季將他移往板凳第六人，但若有其它急需季後賽經驗的球隊願意溢價搶人，哈里斯恐怕很難重返底特律。鄧肯羅賓森的合約目前屬於部分保障，他在常規賽期間確實為活塞提供了頂級的外線牽制力，甚至被視為板凳席上的比斯利（Malik Beasley）升級版。然而，他在防守端不可逆的黑洞屬性，讓他根本無法在季後賽擔任先發。活塞目前傾向將他的保障合約轉正，但這並非為了留人，而是準備將他高達千萬的年薪當作休賽季交易時匹配薪資的優質砝碼。作為當初打包交易走艾維（Jaden Ivey）的核心回報之一，赫爾特在季後賽的發揮令人大失所望。他幾乎被排除在輪替陣容之外，完全沒有展現出應有的外線威脅。雖然活塞依舊需要外線高砲塔，但成為完全自由球員的他，下賽季絕不可能再拿到今年這樣的高薪。除非他願意接受底薪，否則他的底特律生涯已正式畫下句點。格林是活塞例行賽期間不可或缺的休息室黏著劑，多次在危機時刻拯救球隊。但當比賽進入季後賽、外線防守強度升級後，他低於聯盟平均的三分球命中率讓他變得完全無法上場。活塞或許願意給他一份短期的小額續約，但他若繼續留在明年的季後賽輪替陣容中，這絕對不是個好兆頭。瑞德是活塞隊在面對騎士隊系列賽中表現最出色的內線大閘，這項事實雖然反諷了杜倫的低迷，卻也極大地提升了他個人的市場價值。他下個賽季的合約同樣屬於部分保障，活塞毫無疑問會立刻將其轉為全額保障。隨著內線防線重新洗牌，瑞德明年甚至有望在底特律承擔更重要的先發重任。作為首次面臨季後賽高張力的年輕小將，詹金斯的表現無疑是活塞今年最大的意外驚喜。他在場上展現了極佳的控球穩健度與組織邏輯，完美勝任了後援控衛的角色。活塞管理層預計將直接執行他的球隊選擇權（Team Option），用最經濟實惠的價格將這位高性價比的優質控衛留在底特律。史密斯下賽季手握球隊選擇權，他的未來完全取決於上述杜倫與瑞德的交易走向。他在有限的時間內證明了自己具備在大聯盟與籃壇生存的藍領實力，適合作為便宜的第三中鋒。但如果活塞在自由市場上需要清出格子來簽下大牌球星，他將是第一個被放棄的犧牲品。