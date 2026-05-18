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洛杉磯道奇24歲日本強投右腕佐佐木朗希，今（18）日客場出戰洛杉磯天使，用91球投滿7局，僅被打出4支安打、失1分，且投出8次三振沒有任何保送，率領道奇10：1橫掃天使，取得5連勝，道奇隊媒《Dodgers Nation》也稱讚佐佐木朗希表現，並注意到他在場上的一項變化，佐佐木朗希開季至今僅繳出1勝3敗、防禦率5.88成績，本場徹底走出低潮，首局1出局雖被「神鱒」楚奧特（Mike Trout）敲出右外野安打，但他隨即以三振和三壘滾地球化解危機，隨後2局則用快節奏投出6上6下。儘管第四局被孟卡達（Yoan Moncada）敲安失掉1分，但佐佐木朗希並未崩盤，下一個半局靠滾地球取得雙殺，再用155公里速球三振弗雷澤（Adam Frazier），最後2局則再投出三上三下，以8K、無保送姿態順利退場。佐佐木朗希本場最明顯的進步，在於過去被視為課題的控球，本場他沒有送出任何保送，順利奪下本季第2勝，防禦率也從5.88下降至5.09。佐佐木朗希蛻變吸引多家美國主流媒體的目光，道奇專門媒體《Dodgers Nation》官方X就提到，他投出大聯盟生涯至今最具代表性的一戰，7局投球中幾乎完全宰制球場，還有大聯盟生涯新高的8次三振，尤其直球與指叉球搭配，讓天使打者完全無法招架。此外，文中也觀察到佐佐木朗希場上一變化：「最令人印象深刻的，是他退場時臉上的笑容。他的天賦早已毋庸置疑，這場比賽則向我們再次證明，『我們應該耐心地見證他的成長』。」《運動畫刊》道奇隨隊記者卡姆拉斯（Noah Camras）則在個人X上表示：「這絕對是佐佐木朗希2026年至今最棒的一場。他從頭到尾掌控比賽，7局中有4局是完美的三上三下。對道奇來說，這是一個振奮人心的好消息。」《The Athletic》記者凱蒂吳（Katie Woo）也分析道，「佐佐木朗希今天將4種球路組合，發揮出最大效果。其中滑球的運用非常有效率，在2種指叉球（Fork／Split）切換上，也讓我們看見巨大的進步。」