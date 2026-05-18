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賽前被寄予厚望的東區準決賽「搶七大戰」今（18）日落下帷幕，然而比賽過程卻跌破眾人眼鏡。底特律活塞隊今日在主場應戰克里夫蘭騎士隊，不料活塞從開局便集體迷航，終場以94：125慘敗給騎士，系列賽大比分以3比4遺憾遭到淘汰。活塞當家少主康寧漢（Cade Cunningham）正如先前大前輩德雷蒙德·格林（Draymond Green）所預言，因單核帶隊導致體能徹底崩盤，整場手感冰凍，甚至刷下了季後賽一項慘烈的歷史第一紀錄。本場比賽，身為活塞進攻核心的康寧漢徹底失靈。他先發出戰37分鐘，全場，僅交出13分、4籃板、5助攻、2抄截，卻伴隨著3次失誤。更令人震驚的是他在下半場的雪崩式下滑。數據統計顯示，康寧漢在、1籃板與1抄截。如此慘澹的表現，讓美國媒體《BrickCenter》隨即在社群上曬出康寧漢的個人數據海報，並毫不留情地打上大大的標籤諷刺他是「失蹤人口」。這場搶七大戰的低迷，也讓康寧漢無奈寫下了NBA歷史上極其尷尬的第一人紀錄：回顧系列賽前段，康寧漢每場比賽都背負著極其沉重的持球與得分組織壓力，高時數的對抗終於在最關鍵的生死戰產生副作用，在場上顯然已經完全「沒勁了」，導致他在關鍵時刻與下半場完全失去了終結比賽的能力。活塞在主場搶七大戰以31分之差慘烈出局，也引來了知名體育評論員「Skip」斯基普（Skip Bayless）的猛烈砲轟。Skip賽後更新社群表示：「真的真的很難理解，康寧漢的球隊竟然會從比賽一開始，就沒有在主場G7展現出應有的狀態。我對他和這支球隊都太失望了。整場比賽沒有能量、沒有緊迫感、沒有生氣、更沒有底氣！就打成這樣？」隨著騎士隊在客場以125：94帶走勝利，他們也正式以4比3晉級東區決賽。而對於年輕的康寧漢與活塞隊而言，如何吸取這次季後賽單核帶隊到體能崩潰的教訓、並在休賽季引進能分擔球權的即戰力，將是他們休賽季最重要的課題。