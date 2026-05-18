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洛杉磯道奇近日狀況逐漸回穩，但豪華先發輪值想挺過漫長例行賽仍有難度，主因在於2屆賽揚獎得主、「玻璃王牌」史奈爾（Blake Snell），確定將進行手肘手術，目前為無限期缺戰，他為了尋求本季復出，找上曾為大谷翔平2次動刀的名醫埃拉特拉切（Neal ElAttrache），並採用「微創關節鏡手術（NanoNeedle）」，樂觀來看，休養3個月後就可以回歸賽場。道奇本季戰績相對掙扎，主因跟先發輪值頻傳傷勢有關，先發輪值中最新倒下的傷兵，是一星期前才從傷兵名單中回歸的史奈爾，他15日面對天使先發初登板，僅投3局就被狂敲6安打、失5分退場，如今又得動手肘手術。根據《ESPN》報導，這位曾兩度榮獲賽揚獎的強力左投，因為左肘出現游離體（通常為骨刺、碎骨），被迫無限期缺陣。「在此之前，史奈爾才剛因左肩疲勞與發炎，缺席本季前6周比賽，直到上週末才終於迎來本季首秀。」本次手術，史奈爾將託付給名滿全美的知名主治醫生埃拉特拉切，此人過去曾兩度為大谷翔平動手肘手術，最近則為老虎賽揚王牌史庫柏（Tarik Skubal）進行過一樣的手術，史奈爾本次也將依循與史庫柏一樣的做法。道奇隊隨隊記者普蘭凱特（Bill Plunkett）撰文透露：「史奈爾預計會採用與當年史庫柏相同的『微創關節鏡手術（NanoNeedle）』。這種技術對周圍組織破壞性較低，能讓球員更快重返球場。當時史庫柏在手術後僅僅5天，就能進行輕量傳接球練習了。」一般而言，清除手肘游離體手術通常需要2到3個月恢復期。然而，透過史奈爾指定的外科醫生與手術方式，有高機率更快回歸，史庫柏當時被預估最快僅需1個月即可復出，而史奈爾手術預計將於美國時間19日（週二）進行。