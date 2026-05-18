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▲為了在原有的Driveline科學訓練基礎上注入東洋細膩思維，中信兄弟今年找來日籍打擊教練強化臨場策略。平野恵一指出，找來日本教練的核心目的是幫助球員「如何動腦」，希望打者能靈活運用資訊，而非單純倚靠力量盲目揮擊。（圖／中信兄弟提供,2026.5.15）

▲平野恵一強調「亞洲棒球有其特色」。他認為並非每位球員都能成為擁有高 OPS+ 的頂尖巨星，在缺乏個人獎項明星的陣容下，透過戰術執行強迫確實擊球、累積基礎，是球隊在逆境中前進並教育下一代老將的必經過程。（圖／中信兄弟提供）

▲截至5月中旬中信兄弟仍深陷戰績泥淖，面臨「理念須有成績支撐」的現實考驗。平野恵一對此展現高昂鬥志，直言「掉到谷底才有決心變得更好」，（圖／中信兄弟提供）

在5月13日賽前，中信兄弟的戰績只有9勝20敗，距離首位的味全龍隊有8.5場勝差。過去的常勝軍，長期的中職例行賽A段班與季後賽保證，中信兄弟今年從開季就投打狀況大失調，特別是打擊部分在打擊教練改組後，與前面2季所呈現的內容有截然不同的落差。這天，中信兄弟總教練平野恵一接受訪問，除了解釋今年找來日籍打擊教練組合的原因外，也強調自己理念與做法，這3個球季都沒有改變，「我覺得這些是正確的方向，找我來就是要做這些事。」2022年平野恵一受邀加入中信兄弟的教練團，到2024年正式接掌球隊兵符，他常說到「指導者」一詞。但作為總教練，是球隊與賽場上的「指揮官」，平野恵一的心中想法覺得擔任「指導者」比「指揮官」更重要，他說：「如果公司認為成績不好要開除我，我會欣然接受。但當初找我來，是希望我用我的資源與人脈把最先進的資訊帶進中信兄弟，陪伴與幫助選手們成長，這件事情在這3年都是一樣的，就跟我在比賽裡會臭臉也是一樣的，沒有任何改變。」前2年中信兄弟以Driveline系統作為攻擊端的訓練基礎，今年除維持原有的訓練模式外，再找來西田明央、後藤駿太2位日籍打擊教練，作為臨場指示與攻擊機制的強化，但數據呈現並不彰。不僅平均得分下滑，整體長打率表現不理想，攻擊內容的飛球比例下滑、滾地球比例上升，似乎都與現今棒球所強調的攻擊風格呈現相反走向。平野恵一說：「我理解現代棒球投手越來越強，不拉打是沒辦法打回去的，但每個打者的條件不一樣，必須在基礎之下大家再去作改變。」「今年找日籍教練的理由，是幫助球員如何動腦。」平野恵一說，打者一整年面對的好球帶，最多的進壘點還是外角，如果可以把外角球打向中間偏反方向的基本做好，就可以很簡單的掌握內角的進壘點來拉打，但過去打者大多是倚靠力量去面對不同的進壘點與球種，腦子裡面的資訊才是重點，能不能轉換、思考、運用，是希望能夠幫助到球員的部份。他強調：「Driveline的數據與揮棒機制、日本教練的策略思考，希望整體來說給選手不同的選擇。」一開始去使用Driveline的訓練系統，平野恵一是希望讓球員了解最先進的棒球訓練模式，而在金字塔頂尖的球員使用後，能創造出怎麼樣的打擊數據，但這並不代表就要用同樣的方式去比賽。「Driveline強調的是揮棒速度、擊球初速與角度，做不做得到、適不適合，這是有討論空間的，每個人都想像魔鷹那樣揮棒、打出超高的OPS+，去追求最主流的棒球樣貌，但有些人沒辦法成為頂尖的那個層級，就必須要嘗試看看還可以做些什麼來持續進步。」平野恵一說。「亞洲的棒球有亞洲的特色。」平野恵一說，不管成績好不好看，其實講的內容一直都是一樣的，「使用戰術的過程裡，中間有很多的意義。有些球員的揮棒軌跡很大，用戰術可以讓他變成確實擊球；有些人狀態不好，使用戰術可以強迫他把棒頭甩出來。這些都是教育球員怎麼去完成任務，最低限度的工作是什麼，我們球隊裡面沒有一堆個人獎的巨星，所以需要一步步的去累積基礎，不然現在的球員變成老將之後，要怎麼去教育學弟？」平野恵一領軍前2季，2度打進台灣大賽，皆在例行賽拿到70勝，但他說剛剛所講到的問題，早在3年前就都說過了。「在順的時候大家就忘了，就算特別提出來，講這些也不一定有人願意聽，所以今年沒有修正，這些問題完全就暴露了出來。前2年球隊沒有個人獎項的球員，但還是可以贏球，別隊的球員一定會覺得為什麼？一定會付出更多的努力。」平野恵一表示，這些問題跟情形都在自己的預測裡面，現在正是好機會去轉換想法，轉換行為舉止。雖然對於棒球理念有一定的堅持與想法，但中信兄弟戰績不佳整體狀態低迷是事實，中職最多勝的總教練洪一中，就曾說過總教練的成績單是戰績，平野恵一則說：「成績是很重要，而現在就是為了有好成績在努力，每天都在為了大方向而做小改變。」平野恵一舉例受訪當日的前一天比賽，「棒球就是會因為小瑕疵而輸球，像前場比賽黃韋盛的跑壘，他今年進步很多，但還是會發生miss。」面臨現在的低谷，平野恵一強調自己反而鬥志高昂，「現在輸球不會不開心，經歷過失敗才會去正視問題，也才會覺醒。就像是生於憂患死於安樂，沒有經歷過的話要怎麼變得更好？不掉到谷底，就不會改變什麼，這樣才有決心變得更好，現在所做的每一件事都有其價值。如果維持現狀的話，中職永遠都是外籍投手的天下，我不希望看到中職一直都是這樣的狀態。」這些是平野恵一的「棒球理念」，在多次提問下，他仍強調自己的中心思想沒變，但受訪完後的當天比賽，中信兄弟以2比17慘敗給富邦悍將，吞下近期的3連敗，上周戰績再度勝少敗多。上半季已過一半、整體例行賽已過4分之1，中信兄弟的打擊能否「東西融合」，也關係著中信兄弟的戰績是否能谷底反彈，這些挑戰考驗著平野恵一指導與領軍的平衡線，理念很美好，但仍須成績支撐。