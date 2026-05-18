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洛杉磯道奇隊日籍強投「令和怪物」佐佐木朗希（Roki Sasaki）於台灣時間今（18）日對陣洛杉磯天使隊，投出大聯盟生涯最長的7局、狂飆8K且零保送僅失1分，收下他本季第2勝。道奇主帥羅伯斯（Dave Roberts）大讚「最棒的是佐佐木沒有送出任何保送！」佐佐木朗希賽後也透露，今天的任務就是「投進好球帶」，好球率高達75.8%，不過他也表示，「如果不展現出更高的球場表現，被對手適應也是遲早的事。」展現繼續前進的積極心態。佐佐木朗希今日迎來本季第8場先發，7局91球完成高效率先發，率領道奇隊以10：1大勝天使，且揮別前幾戰在打線進入第二、三輪後容易遇襲的狀況，佐佐木賽後透露，「有特別和投手教練討論該如何改善問題，像是注意不要一直使用相同的進攻模式等等，每面對一個打者都有好好去思考。」今天佐佐木朗希特別與投手教練微調戰術，避免連續使用相同配球進攻，成功徹底壓制天使打線，成果見效，不過他透露勝投關鍵，「雖然前一次和前前一次的投球感覺其實比較好，但今天有確實依照要求將球投進好球帶，加上守備也非常幫忙，大概是這兩點原因。」回顧佐佐木朗希上月的表現，他平均竟投出共11個四壞球，到了這個月三場只有3個，確實明顯改善好球帶問題。加上被敲出長打的問題也慢慢解決，他在上月被敲出7轟，這個月只有2轟。加上佐佐木朗希這場好只用91球，其中69球是好球，好球率高達75.8%，是他近期最高，也是開季後唯一一次突破七成大關，代表他不僅好球帶穩定，失投球也變少。對於愛將的完美表現，道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）給予極高評價，「朗希今天太出色了，一場比一場更好。最棒的是他今天沒有送出任何保送，這代表他已經建立起強大的自信，並且完全信任自己的球路。」今天繳出自身大聯盟代表作、7局8K好投的佐佐木朗希，本季也曾陷入低潮、不被外界看好，但他一直展現出沒有後路的積極心態，「我覺得自己每一場登板、一天比一天還要好。」然而身處棒球最高殿堂的佐佐木朗希也自知肩上的重擔，他表示，「如果不展現出更高的球場表現，被對手適應也是遲早的事，所以我會好好努力提升實力。」表達了繼續精進自我的決心。