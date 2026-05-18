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旅美台灣好手今（18）日在小聯盟各級戰場分別登板亮相。效力於響尾蛇3A的王牌左投林昱珉今日掛帥先發，可惜在第5局遭遇亂流提前退場，最終失掉5分苦吞敗投。相較之下，海盜高階1A的右投張弘稜則展現強心臟，後援3局力保不失分，幸運進帳本季第2勝；打者方面，鄭宗哲揮出1支安打，並在防守端策動雙殺協助球隊取勝。代表響尾蛇3A先發出戰運動家3A的林昱珉，比賽前半段展現不錯的壓制力，首局就讓對手三上三下。雖然在3、4兩局接連被攻佔得點圈，並因高飛犧牲打與隊友失誤面臨考驗，但他兩度靠著優異的化解危機能力，製造關鍵雙殺打成功將傷害降到最低。然而到了5局下半，林昱珉表現驟變，開局被連續揮出3支安打掉分後，又投出四壞保送，在無人出局滿壘的極大危機下被換下場。接替投球的賈維斯（Bryce Jarvis）未能及時止血，單局被敲5安讓對手一口氣灌進6分大局，其中有3分算在林昱珉頭上。終場響尾蛇3A以1：7落敗。林昱珉此役主投4局用了74球，其中40顆好球，最快球速來到92英哩（約148公里），總計被敲7支安打、送出2次三振與3次保送，失5分皆為自責分，無奈吞下本季在3A的第3敗，賽後防禦率調整為5.45。效力於海盜高階1A的台灣右投張弘稜，今日則在第5局球隊需要時登板後援。雖然他前兩局在場上都有點驚險—— 5局因保送與安打讓對手攻佔一、二壘，6局更單局被敲出3支安打，但他頂住高壓，連續解決打者力保不失。7局下投出觸身球後他迅速回穩，連續抓下3個出局數完成任務。總計張弘稜後援3局用59球，雖然被敲出4支安打，但力守城池沒有失分，並投出3次三振，順利收下本季第2勝，賽後防禦率下修至8.51。在打者表現部分，紅襪3A的鄭宗哲今日先發出任第七棒二壘手。他展現稱職的攻守貢獻，全場4打數敲出1支一壘安打，守備上也與隊友默契配合，成功策動1次雙殺守備，終場幫助紅襪3A以4：0完封藍鳥3A，鄭宗哲賽後打擊率為0.230，整體攻擊指數（OPS）為0.744。另外兩位台灣好手今日則未有打擊表現。效力道奇1A的潛力新星柯敬賢今日手感稍降，4打數沒有安打，不過選到1次四壞保送但也吞下1K，並展現跑壘速度為球隊跑回1分，賽後打擊率為0.255，道奇1A最終以11：5大勝巨人1A。而守護者3A 的「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）今日則僅在上場擔任代跑，沒有獲得打擊機會。