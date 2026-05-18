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西雅圖水手隊今（18）日在主場迎戰聖地牙哥教士隊，比賽中上演了足以載入年度十大好球的精采「金馬獎」畫面。水手隊明星中外野手「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodríguez）在4局上半展現神級美技，沒收了教士隊小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）眼看就要出牆的深遠飛球。然而最誇張的是，J-Rod 在接殺後使出影帝級的「詐欺演技」，騙過了現場主播、球迷甚至對手，讓人瞬間聯想到中華職棒傳奇外野手林哲瑄在 2020 年轟動全球的經典神作！這場水手與教士的強強對決，在4局上半掀起高潮。教士隊強打小塔提斯鎖定球星，將球狠狠一棒擊向中外野深處，小白球眼看就要越過全壘打牆。水手隊中外野手 J-Rod 迅速退到牆前並一躍而起。而此時，球評與全場球迷都認定這是一發不折不扣的全壘打。沒想到，演了幾秒鐘、成功唬住現場每個人之後，J-Rod嘴角失守露出調皮的笑容，緩緩從手套裡把這顆「憑空消失」的小白球拿了出來，大家這才恍然大悟：被沒收全壘打的小塔提斯在壘包上直接看傻眼，而大聯盟官方也隨即在社群上驚呼：「Julio Rodríguez 接到這顆球時，簡直把所有人都給耍了！」J-Rod 這段近乎惡作劇的接球反應，立刻讓台灣與無數資深美職球迷聯想到2020年10月16日，當時效力於富邦悍將的「釣蝦」林哲瑄所留下的歷史名場面。當時富邦與統一獅戰平，獅隊打者潘傑楷將球轟向台南球場中外野深處，林哲瑄一躍而起沒收全壘打，落地後卻表現得無比沮喪。林哲瑄當時的演技甚至比今日的 J-Rod 更極致——當時這段「全場只有牆外3個等著撿球的球迷知道真相」的震撼美技，不僅讓大聯盟官網以「台灣外野手唬了每個人」為題大篇幅報導，更引來《世界體育中心》、《運動畫刊》等美國權威媒體瘋傳。隨著J-Rod今日在大聯盟完美複製這套「沒收全壘打＋極致詐欺」的劇本，不少台灣球迷也紛紛打趣留言：「中職再度領先全球！」、「J-Rod 這演技完全是在向蝦哥（林哲瑄）致敬吧！」雖然J-Rod這次沒能像林哲瑄當年一樣，讓打者「跑完一整圈」才揭曉謎底，但這瘋狂的防守美技與滿滿的綜藝效果，無疑已經為今年的大聯盟賽季留下了最經典的趣味鏡頭。