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騎士後衛James Harden跟活塞搶七「烙賽」，但沒關係，騎士隊友可以「扛著Harden」繼續前行。「騎士vs.活塞」搶七大戰，騎士125：94大勝活塞，系列賽4勝3敗淘汰東區第一種子活塞，騎士打進東區決賽面對尼克。James Harden原本是要來騎士「扛著隊友」前進，但最終還是被隊友扛著走，James Harden非常幸運。Harden搶七打得荒腔走板，10投2中只攻下9分、6助攻，其中三分球6投0中，Harden生涯只要把比賽打成這樣，球隊早就垮了，但這支騎士完全不同。騎士「雙塔」中鋒Jarrett Allen23分、前鋒Evan Mobley21分12籃板6助攻，騎士王牌殺手Donovan Mitchell26分，板凳射手Sam Marrill砍23分(三分球8投5中)，完美Carry 37 歲James Harden失常表現。騎士出線，對尼克是壞事，因為尼克東區決賽拿騎士沒轍，東區決賽「騎士vs.尼克」我的預測是騎士4：2淘汰尼克，騎士雙塔+雙衛正好可以剋制尼克兩大優勢。如果是活塞出線，尼克搶東區冠軍就穩了。尼克運氣真的不好。尼克陣容很完整，有兩個相當優勢：第一是後衛殺手Jalen Brunson，一對一單打、關鍵決策和進攻，Brunson幾乎是聯盟精英高手，英雄球和切入突破、出色投籃永遠是季後賽贏球最重要武器。第二是尼克中鋒Karl-Anthony Towns，Towns攻防兩端都是尼克戰術軸心，以分量和戰術地位衡量，Towns無疑就是尼克的Tim Duncan，Towns是尼克禁區攻最大優勢和後盾。但尼克東區決賽對上騎士，這很不妙。▲尼克本季引以為傲的兩大王牌Jalen Brunson與禁區戰術軸心 Karl-Anthony Towns，在東區決賽將遭遇嚴苛考驗。（圖／美聯社／達志影像）騎士「雙衛」James Harden+Donovan Mitchell都是頂級殺手，Mitchell得分爆發力和超強突破殺傷力，一對一單打得分效率一點都不輸給Jalen Brunson，更何況Mitchell還有James Harden擔任最得力幫手。騎士「雙塔」Jarrett Allen防守籃板對抗都是精英級別，大前鋒Evan Mobley有裡有外攻防全能，雙塔勢必會帶給Karl-Anthony Towns極大壓力和對位，尼克一旦沒能在護框、籃板、禁區牽制取得對位優勢，創造更多內外線搭配和出手空間，尼克就很難打出自己強項和比賽風格。比對位陣容和打法，騎士也是尼克剋星。儘管尼克陣容深度和可用奇兵比騎士更豐富，角色球員攻防手段更多，但也要尼克教練Mike Brown敢用會用+用得好。Mike Brown用兵並不保守，如何挖掘尼克更多潛能和角色球員，在對位和打法上取得反制，創造尼克更多對位優勢，尼克能不能贏下系列賽，不是靠Jalen Brunson或Karl-Anthony Towns，而是靠Mike Brown的調度用人是否更靈活，為尼克創造更多對位和角色球員優勢。東區決賽James Harden已經沒有打不好或烙賽空間，騎士想要打進總冠軍賽，就需要一個攻防都更穩定，體能撐得過去的Harden。我的預測：騎士4：2淘汰尼克，尼克運氣真的不好。▲面對陣容天生相剋的騎士隊，尼克能否反敗為勝的關鍵，並非單靠球星流暢發揮，而是取決於總教練Mike Brown的調度智慧。（圖／美聯社／達志影像）