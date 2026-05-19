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比賽地點： 雷霆主場（Paycom Center）





雷霆主場（Paycom Center） 開賽時間： 5月19日（二）上午08：30





奧克拉荷馬雷霆：陣容深度與經驗值是最大資產 雷霆隊本季能一路過關斬將，除了SGA的MVP級演出，最可怕的是他們無法預期的陣容深度。多特（Luguentz Dort）、卡魯索（Alex Caruso）、華萊士（Cason Wallace）等後場與鋒衛群在首輪攻守兩端同時爆發，三分球命中率高。面對年輕的馬刺，雷霆具備更成熟的奪冠經驗與心態，若能利用高強度的防守壓迫逼迫馬刺發生失誤、帶動擅長的轉換進攻，將能有效掌控比賽節奏。





雷霆隊本季能一路過關斬將，除了SGA的MVP級演出，最可怕的是他們無法預期的陣容深度。多特（Luguentz Dort）、卡魯索（Alex Caruso）、華萊士（Cason Wallace）等後場與鋒衛群在首輪攻守兩端同時爆發，三分球命中率高。面對年輕的馬刺，雷霆具備更成熟的奪冠經驗與心態，若能利用高強度的防守壓迫逼迫馬刺發生失誤、帶動擅長的轉換進攻，將能有效掌控比賽節奏。 聖安東尼奧馬刺：身材對位與防守天賦毫不遜色 馬刺在角色球員的天賦、身材規格與運動能力上，堪稱全聯盟唯一能與雷霆抗衡、甚至更為出色的球隊。馬刺後場擁有198公分的卡斯特、布萊恩特（Carter Bryant），以及195公分的鋒衛群哈珀（Dylan Harper）、強森（Keldon Johnson）與瓦塞爾（Devin Vassell），在身材對位上面對雷霆的米契爾（Ajay Mitchell）或麥凱恩（Jaren McCain）等人佔有絕對優勢。只要馬刺能發揮身材優勢限制雷霆的外線起手，勝負猶未可知。





奧克拉荷馬雷霆：傑倫·威廉斯（Jalen Williams） 雷霆二當家「傷癒復出」，將成為雷霆對抗馬刺高大鋒線的最強武器。在因腿筋拉傷缺陣前，威廉斯在季後賽場均能砍下20.5分、4籃板與5助攻。他的回歸不僅能組織攻勢，完美分擔SGA在進攻端的持球與被包夾壓力，其攻守一體的頂級側翼身材，更是雷霆在防守端遏止馬刺鋒線群高舉高打的關鍵大閘。





雷霆二當家「傷癒復出」，將成為雷霆對抗馬刺高大鋒線的最強武器。在因腿筋拉傷缺陣前，威廉斯在季後賽場均能砍下20.5分、4籃板與5助攻。他的回歸不僅能組織攻勢，完美分擔SGA在進攻端的持球與被包夾壓力，其攻守一體的頂級側翼身材，更是雷霆在防守端遏止馬刺鋒線群高舉高打的關鍵大閘。 聖安東尼奧馬刺：文班亞馬（Victor Wembanyama） 22歲的文班亞馬已經成長為馬刺陣中實質的發聲領袖。他在賽前對球隊展現無比信心：「我們唯一的目標就是贏球，這不只是看經驗和天賦，只要我們朝目標前進，我相信能創造更多驚奇。」本場比賽他將直接衝擊雷霆的七呎「雙塔」禁區，斑馬歷史級別的防守威嚇力與覆蓋率，將使雷霆高低位搭配的禁區優勢大打折扣；同時他也是馬刺在外圍針對性包夾、壓迫SGA時，最後方最可靠的守護神。





傑倫·威廉斯復出後的狀態： 傷癒歸隊的雷霆二當家，首場比賽的持球爆發力與退防速度是否會受到腿筋傷勢的殘留影響？



斑馬大戰雷霆雙塔： 文班亞馬能否隻身抗衡霍姆葛倫與哈爾特斯泰的禁區肉搏，反過來主宰西決禁區？



馬刺外圍如何限制新科MVP： 面對SGA無解的單打突破與買犯能力，馬刺的高大後場群能否在不累積犯規的前提下成功減速？



經驗值 vs. 天賦對位： 雷霆引以為傲的總冠軍賽經驗，能否頂得住馬刺在身材、規格與運動能力上的「降維打擊」？





奧克拉荷馬雷霆： 無重大傷兵。





無重大傷兵。 聖安東尼奧馬刺： 福克斯（De'Aaron Fox，右腳踝痠痛，出賽成疑）。





時間 對戰組合 (客隊 vs. 主隊) 08:30 AM 聖安東尼奧馬刺 vs. 奧克拉荷馬雷霆 (G1)

NBA 2026年季後賽西區決賽點燃戰火！台灣時間5月19日，西區龍頭兼衛冕軍奧克拉荷馬雷霆將坐鎮主場Paycom Center，與聖安東尼奧馬刺展開系列賽第一戰。雷霆在首輪4-0橫掃湖人後以逸待勞，馬刺則剛在次輪G6以30分血洗灰狼、氣勢如虹闖進西決，兩支頂尖強權即將全面引爆「新世代西區霸主爭奪戰」。值得一提的是，聯盟今日剛公布例行賽MVP由雷霆王牌SGA（Shai Gilgeous-Alexander）蟬聯奪下，而同樣入選決選名單的馬刺巨星文班亞馬（Victor Wembanyama）則遺憾落選。這項年度大獎的結果，無疑讓這場西區決賽的正面對決更具煙硝味，文班亞馬能否在西決賽場上親手討回顏面，成為首戰最受矚目的延伸看點。✳️ 奧克拉荷馬雷霆（西區第1） vs. 聖安東尼奧馬刺（西區第2）雷霆隊在首輪展現了恐怖的統治力，橫掃紫金大軍後獲得了極為寶貴的休息時間。更令奧克拉荷馬球迷振奮的是，受到腿筋拉傷困擾的二當家傑倫·威廉斯（Jalen Williams）已高調宣告100%健康回歸。雷霆本季高居西區第一，靠的是王牌SGA（Shai Gilgeous-Alexander）連續兩年奪得例行賽MVP的無解單打，以及陣中霍姆葛倫（Chet Holmgren）與哈爾特斯泰（Isaiah Hartenstein）組成的七呎「禁區雙塔」。面對來勢洶洶的聖城大軍，雷霆誓言利用主場優勢與更豐富的季後賽經驗先拔頭籌。在次輪以4-2淘汰連續兩年挺進西決的灰狼後，這支年輕馬刺的自信心已來到頂點。二年級巨星文班亞馬（Victor Wembanyama）在季後賽展現了超越年齡的領袖氣質與情緒控管，搭配後場控衛卡斯特（Stephon Castle）次輪G6狂轟32分的驚人成長，馬刺目前的團隊火網與「分享球」文化正處於巔峰。儘管G1作客奧克拉荷馬將面臨震耳欲聾的噓聲，且陣中主將福克斯（De'Aaron Fox）遭遇傷病疑慮，但馬刺全隊天賦滿點，目標在首戰就打破衛冕軍的主場優勢。✳️ 近況分析✳️ 焦點球星✳️ 觀戰重點✳️ 傷兵名單✳️2025-2026年的NBA可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass等直播平台。🟡線上收看：