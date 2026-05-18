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▲韓國電子競技協會（KeSPA）公布2026亞運6人名單。（圖／KeSPA官方）

名古屋亞運即將在9月盛大舉行，成為比賽項目之一的《英雄聯盟（LoL）》受到關注，韓國電子競技協會（KeSPA）今（18）日正式公布亞運6人名單，Faker（李相赫）將第三次披上國家戰袍出戰亞運，與去年離開T1的Gumayusi再續前緣，被封為「世界最強下路組」的Gumayusi與Keria也會合體，將與Zeus、Canyon、Zeka組隊，展現電競強國實力。不過，兩冠傳奇隊伍「ZOFGK」獨缺Oner，他與目前展現絕佳默契的搭檔Doran雙雙落選，成為遺珠。2026年愛知名古屋亞運即將開打，韓國電子競技協會（KeSPA）今天公布英雄聯盟（LoL）電競國家代表隊6人名單，由上路選手Zeus（崔祐齊）、打野選手Canyon（金建敷）、中路Zeka（金建佑）、下路Gumayusi（李珉炯）、輔助Keria（柳岷析），以及英雄聯盟傳奇人物Faker（李相赫）也將第三次披上出戰亞運。6人名單一公布，馬上在社群掀起討論，不僅「不死大魔王」Faker再次領軍，目前在LCK韓國英雄聯盟聯賽暫居第一的「HLE韓華生命」，更成為最大贏家，共有三名核心主將強勢入選，包含Zeus、Gumayusi、Zeka等人，也在今年LCK正規賽中締造11連勝佳績，目前暫居第一，韓華也在稍早發布影片，宣布自家選手入選消息。其中，Gumayusi於去年11月宣布離開T1，當時許多支持者相當不捨他與一同拿過三冠的輔助Keria分開，加上Keria確定與T1續約至2029年，兩人從小當隊友，現在將長久成為敵人。不過，這次兩位老戰友為國家奮戰，被外界封為「世界最強下路雙人組」的Gumayusi、Keria有望再次主宰峽谷。曾經締造世界賽二連霸的傳奇隊伍「ZOFGK」，雖在選手轉隊後拆組，如今亞運又相遇，且Keria、Zeus、Faker都是二次參加，這次加上首次入選的Gumayusi，不料名單還是「四缺一」，獨缺三冠打野選手Oner（文炫竣）。上屆打野選手為長期旅中的Kanavi（徐進赫）出戰，有別於防守戰，他爽快發起進攻的風格受到肯定，雖然他本季回到韓國，現效力於HLE擔任隊中大哥，但未再獲資格，由聯賽王者Gen.G隊中的Canyon扛起打野角色，也是團隊中唯一入選的選手。上屆舉辦於2023年的亞運會，韓國隊由Zeus、Kanavi、Faker、Chovy（鄭志勳）、Ruler（朴載赫）、Keria出戰，當時韓國隊在決賽打敗台灣隊，奪下冠軍，幾人都已獲兵役減免。這次名單雖有變動，但依然有三位選手再次獲選，與先前外界猜測選手「不會重複入選」的機制不同。在T1與Oner搭配默契超好的Doran（崔玄準），兩人去年一起拿下世界冠軍，可惜這次雙雙成為遺珠。