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NBA西區冠軍賽即將於明（19）日在奧克拉荷馬雷霆隊主場正式點燃戰火。在聯盟官方宣布雷霆當家一哥「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）成功連莊年度MVP之後，這支季後賽至今維持8勝0敗不敗金身的衛冕軍，即將迎戰由文班亞馬（Victor Wembanyama）所率領的聖安東尼奧馬刺隊。今年是馬刺隊自2017年以來首度殺進西區決賽。值得一提的是，放眼全聯盟，馬刺是今年例行賽唯一讓雷霆吞下4敗的最大天敵，因此《NOWnews》賽前也特別盤點了本系列賽不容錯過的「三大看點」。本賽季迎來大爆發、生涯首度入選全明星賽的雷霆中鋒霍姆葛倫（Chet Holmgren），在次輪對陣湖人時繳出20.0分、9.8籃板的宰制級數據。然而，一旦碰上宿敵文班亞馬，霍姆葛倫的數據就會斷崖式下跌。在今年例行賽對陣馬刺的比賽中，霍姆葛倫場均被壓制到僅剩10.5分、8.0籃板與1.0阻攻。雖然文班亞馬對陣雷霆時的數據也微幅下滑至18.4分、9.2籃板，但兩位同為2023年選秀梯次最具未來性的長人如何相互限制，將直接決定系列賽的走向。馬刺隊後場雙槍福克斯（De'Aaron Fox）與新星卡斯爾（Stephon Castle），在次輪關門戰合力狂飆53分撕裂灰狼防線，搭配年度最佳第六人強森（Keldon Johnson）與板凳奇兵哈波（Dylan Harper），馬刺後場的衝擊力將對雷霆號稱全聯盟第一的防守體系帶來極大考驗。儘管馬刺的後場近期頻頻跳出來拯救球隊，不過雷霆擁有由麥凱恩（Jared McCain）、華勒斯（Cason Wallace）、喬（Isaiah Joe）與卡魯索（Alex Caruso）組成的恐怖板凳防線，更關鍵的是今日有消息傳出，雷霆年度防守陣容前鋒威廉斯（Jalen Williams）確定可以出戰G1，因此這場「矛與盾」的對決勢必精彩可期。在季後賽的高強度對抗中，外線命中率往往是一波流帶走比賽的關鍵。雷霆隊目前在季後賽團隊三分命中率高達36.5%，馬刺則以35.9%緊追其後。兩隊陣中都擁有極度瘋狂的冷血射手，馬刺隊由尚帕尼（Julian Champagnie）的45.2%領銜，卡斯爾也維持44%的高水準；雷霆隊的新秀麥凱恩則交出超級誇張的54.2%三分命中率，華勒斯也有46.2%的板凳火力。誰能逼迫對手露出防守空檔，就能率先決定比賽的節奏。外界普遍認為，這支馬刺隊絕對有本錢終結雷霆隊今年季後賽8勝0敗的不敗金身。正如去年達拉斯獨行俠僅憑1.8%的極低機率幸運抽中狀元籤並簽下弗拉格（Cooper Flagg）一樣，季後賽本就是創造奇蹟的舞台。