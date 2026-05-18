2026年NBA季後賽西區決賽的對決組合，堪稱本季最令人期待的頂級對決。衛冕冠軍奧克拉荷馬雷霆（西區1種子）主場迎戰一路爆冷連克勁旅的聖安東尼奧馬刺（西區4種子）。雷霆本季例行賽豪取64勝、以聯盟最佳戰績收官，卻在例行賽中四度敗給馬刺，這段不尋常的交手紀錄，為這場系列賽增添了無限懸念。雷霆正試圖完成自2017、18年勇士王朝以來無人達成的衛冕壯舉；馬刺則在文班亞馬（Victor Wembanyama）的率領下，渴望掀翻衛冕軍、開創屬於自己的新王朝。季後賽是截然不同的戰場，例行賽的勝負已成歷史，真正的考驗，從現在才開始。
🟡本文重點摘要
📍2026年NBA季後賽雷霆、馬刺賽程資訊
📍2026年NBA季後賽分區決賽對戰組合
📍兩隊戰力分析與觀賽重點
📍雷霆、馬刺季後賽球員名單
📍雷霆、馬刺系列賽預測
📍NBA 2025-26賽季季後賽直播哪裡看？
雷霆、馬刺賽程與轉播資訊
本系列賽採取2-2-1-1-1賽制，前兩戰將於奧克拉荷馬的Paycom Center開打，後續再移師聖安東尼奧的Frost Bank Center。
2026年NBA季後賽東、西區決賽對戰組合
兩隊戰力分析與觀賽重點
雷霆、馬刺季後賽球員名單
前鋒（F）： Jalen Williams (SF)＊傷兵觀察, Ajay Mitchell (SF), Kenrich Williams (SF), Jaylin Williams (PF)
中鋒（C）： Chet Holmgren (C), Isaiah Hartenstein (C)
前鋒（F）： Keldon Johnson (SF), Carter Bryant (SF), Jeremy Sochan (PF)
中鋒（C）： Victor Wembanyama (C/PF), Zach Collins (C), Charles Bassey (C)
雷霆、馬刺系列賽預測
這是一場世代交替的史詩對決，也是NBA近年最令人期待的西區決賽。雷霆擁有完整的深度輪換、主場優勢，以及SGA這位季後賽MVP等級的絕對核心；馬刺則靠著文班亞馬的雙向怪物屬性、德阿倫・福克斯的持球突破，以及一支初生之犢不畏虎的年輕陣容，接連淘汰灰狼等強隊，展現出不可小覷的實力。
馬刺例行賽4勝1敗的戰績固然亮眼，但季後賽強度截然不同。雷霆8戰全勝的氣勢如虹，即便威廉斯傷缺，整體輪換依然維持頂尖水準。馬刺陣中多名球員包含文班亞馬都是季後賽新鮮人，面對歷史最強的雷霆防守與進攻體系，心理素質將是決定勝負的另一關鍵。若威廉斯能夠在系列賽中復出，雷霆的勝算將進一步擴大。
預測：雷霆6場晉級NBA總決賽。
NBA 2025-26賽季季後賽直播哪裡看？
2025-2026年的NBA季後賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass等直播平台。
NBA賽程表
NBA 2025-26賽季季後賽直播轉播資訊：
🟡 電視轉播：緯來體育台
🟡 線上收看：NBA League Pass
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📍2026年NBA季後賽雷霆、馬刺賽程資訊
📍2026年NBA季後賽分區決賽對戰組合
📍兩隊戰力分析與觀賽重點
📍雷霆、馬刺季後賽球員名單
📍雷霆、馬刺系列賽預測
📍NBA 2025-26賽季季後賽直播哪裡看？
雷霆、馬刺賽程與轉播資訊
本系列賽採取2-2-1-1-1賽制，前兩戰將於奧克拉荷馬的Paycom Center開打，後續再移師聖安東尼奧的Frost Bank Center。
|場次
|日期
|台灣時間
|主場
|轉播單位
|G1
|5月19日（二）
|08:30
|雷霆
|NBC / Peacock
|G2
|5月21日（四）
|08:30
|雷霆
|NBC / Peacock
|G3
|5月23日（六）
|08:30
|馬刺
|NBC / Peacock
|G4
|5月25日（日）
|08:00
|馬刺
|NBC / Peacock
|G5（如有需要）
|5月27日（二）
|08:30
|雷霆
|NBC / Peacock
|G6（如有需要）
|5月29日（四）
|08:30
|馬刺
|NBC / Peacock
|G7（如有需要）
|5月31日（六）
|08:00
|雷霆
|NBC / Peacock
- 奧克拉荷馬雷霆 VS 聖安東尼奧馬刺（西區決賽）
- 紐約尼克 VS 克里夫蘭騎士（東區決賽）
雷霆、馬刺系列賽博弈賠率（Game 1）根據 BetMGM 最新公佈的 G1 賠率資訊：
- 讓分盤（Point Spread）： 奧克拉荷馬雷霆 -5.5（雷霆讓5.5分）
- 不讓分獨贏盤（Moneyline）： 雷霆 -220 / 馬刺 +185
- 大小分盤（Over/Under）： 220.5分
1. 兩隊例行賽對戰回顧在2025/26例行賽中，馬刺面對聯盟最強的雷霆，繳出令人瞠目的4勝1敗壓倒性戰績。包含12月的NBA盃準決賽（111：109），馬刺曾三度於單季橫掃雷霆，是本季例行賽唯一讓雷霆吃癟次數最多的球隊。然而，季後賽是截然不同的舞台——雷霆在首輪橫掃太陽、次輪淘汰湖人，累計季後賽8戰全勝，充分展現出衛冕軍的底氣與深度。
2. 觀賽重點 A：文班亞馬能否扛住總決賽門票的重量？21歲的文班亞馬（Victor Wembanyama）本季榮膺年度最佳防守球員，在10場季後賽中場均繳出20.3分、10.7籃板、4.1火鍋的超凡數據，投籃命中率53.8%。馬刺有他在場的進攻效率為每百回合118.3分、失分僅96.4分，正負值高達+21.9，是無可取代的場上支柱。但這是他生涯首次季後賽，如今面對爭奪總決賽資格的終極考驗，這位7呎4吋的年輕巨人能否維持高水準？他曾因肘擊對手遭到驅逐出場，已從中學到寶貴教訓。他的表現，將是決定系列賽走向最關鍵的變數。
3. 觀賽重點 B：SGA能否突破馬刺最強防線？基蘭-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）本季再度角逐MVP，季後賽場均29.1分、投籃真實命中率63.1%，是聯盟最難防守的得分點之一。然而馬刺本季季後賽的防守效率高居聯盟第一，在例行賽對陣雷霆的125分鐘文班亞馬上場時間內，更將雷霆壓制至每百回合僅得99.6分。馬刺擁有比湖人更強的外線防守深度與換防能力，如何有效干擾SGA的節奏控球，將是馬刺主帥米奇・強森（Mitch Johnson）的最大課題。
4. 觀賽重點 C：雷霆十人輪換的深度優勢雷霆本季季後賽最令對手頭疼之處，在於毫無弱點的輪換深度。教練戴格諾（Mark Daigneault）讓多達10名球員每場上場超過10分鐘，先發陣容正負值每百回合+11.3、替補陣容正負值+7.8，整體輪換無縫接軌。突破明星艾杰・米契爾（Ajay Mitchell）季後賽場均18.8分、4.9助攻；霍姆格倫（Chet Holmgren）場均18.6分、9.1籃板；賈瑞德・麥肯恩（Jared McCain）與卡森・華萊士（Cason Wallace）的三分球命中率均超過46%。更值得關注的是，受傷缺陣六場的傑倫・威廉斯（Jalen Williams）有望在本系列賽復出，屆時雷霆的火力將再度升級。
5. 關鍵數字：12.0雷霆在本季季後賽8場比賽中，每百回合得分比對手例行賽的失分均值高出整整12分，展現出碾壓式的進攻爆發力。反觀馬刺的防守同樣頂尖——在例行賽5次對陣雷霆時，場均將其壓制在每百回合109.2分，是全聯盟第二嚴苛的雷霆剋星。兩支進攻與防守俱強的球隊正面碰撞，每一個細節都將決定比賽走向。
【奧克拉荷馬雷霆】後衛（G）： Shai Gilgeous-Alexander (PG), Cason Wallace (PG/SG), Jared McCain (SG), Isaiah Joe (SG), Lu Dort (SG), Alex Caruso (PG/SG)
前鋒（F）： Jalen Williams (SF)＊傷兵觀察, Ajay Mitchell (SF), Kenrich Williams (SF), Jaylin Williams (PF)
中鋒（C）： Chet Holmgren (C), Isaiah Hartenstein (C)
【聖安東尼奧馬刺】後衛（G）： De'Aaron Fox (PG), Stephon Castle (PG/SG), Dylan Harper (PG), Devin Vassell (SG), Julian Champagnie (SG)
前鋒（F）： Keldon Johnson (SF), Carter Bryant (SF), Jeremy Sochan (PF)
中鋒（C）： Victor Wembanyama (C/PF), Zach Collins (C), Charles Bassey (C)
這是一場世代交替的史詩對決，也是NBA近年最令人期待的西區決賽。雷霆擁有完整的深度輪換、主場優勢，以及SGA這位季後賽MVP等級的絕對核心；馬刺則靠著文班亞馬的雙向怪物屬性、德阿倫・福克斯的持球突破，以及一支初生之犢不畏虎的年輕陣容，接連淘汰灰狼等強隊，展現出不可小覷的實力。
馬刺例行賽4勝1敗的戰績固然亮眼，但季後賽強度截然不同。雷霆8戰全勝的氣勢如虹，即便威廉斯傷缺，整體輪換依然維持頂尖水準。馬刺陣中多名球員包含文班亞馬都是季後賽新鮮人，面對歷史最強的雷霆防守與進攻體系，心理素質將是決定勝負的另一關鍵。若威廉斯能夠在系列賽中復出，雷霆的勝算將進一步擴大。
預測：雷霆6場晉級NBA總決賽。
NBA 2025-26賽季季後賽直播哪裡看？
2025-2026年的NBA季後賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass等直播平台。
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🟡 電視轉播：緯來體育台
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