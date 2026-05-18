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▲NBA季後賽進入分區決賽，雷霆、馬刺、尼克和騎士爭奪總冠軍賽門票。（圖／NBA X）

📍2026年NBA季後賽雷霆、馬刺賽程資訊

📍2026年NBA季後賽分區決賽對戰組合

📍兩隊戰力分析與觀賽重點

📍雷霆、馬刺季後賽球員名單

📍雷霆、馬刺系列賽預測

📍NBA 2025-26賽季季後賽直播哪裡看？

場次 日期 台灣時間 主場 轉播單位 G1 5月19日（二） 08:30 雷霆 NBC / Peacock G2 5月21日（四） 08:30 雷霆 NBC / Peacock G3 5月23日（六） 08:30 馬刺 NBC / Peacock G4 5月25日（日） 08:00 馬刺 NBC / Peacock G5（如有需要） 5月27日（二） 08:30 雷霆 NBC / Peacock G6（如有需要） 5月29日（四） 08:30 馬刺 NBC / Peacock G7（如有需要） 5月31日（六） 08:00 雷霆 NBC / Peacock

奧克拉荷馬雷霆 VS 聖安東尼奧馬刺（西區決賽）

紐約尼克 VS 克里夫蘭騎士（東區決賽）

雷霆、馬刺系列賽博弈賠率（Game 1）

讓分盤（Point Spread）： 奧克拉荷馬雷霆 -5.5（雷霆讓5.5分）

奧克拉荷馬雷霆 -5.5（雷霆讓5.5分） 不讓分獨贏盤（Moneyline）： 雷霆 -220 / 馬刺 +185

雷霆 -220 / 馬刺 +185 大小分盤（Over/Under）： 220.5分

▲衛冕軍雷霆在主場加持下開出讓5.5分的讓分盤，獨贏盤賠率也以-220居於絕對看好方。（圖／美聯社／達志影像）

1. 兩隊例行賽對戰回顧

2. 觀賽重點 A：文班亞馬能否扛住總決賽門票的重量？

▲馬刺21歲天才中鋒文班亞馬（Victor Wembanyama）本季榮膺年度最佳防守球員，生涯首度踏入季後賽大舞台的他，能否扛住西區決賽的防守高壓，將是馬刺能否一黑到底的關鍵。（圖／美聯社／達志影像）

3. 觀賽重點 B：SGA能否突破馬刺最強防線？

4. 觀賽重點 C：雷霆十人輪換的深度優勢

5. 關鍵數字：12.0

▲雷霆頭牌球星「SGA」Shai Gilgeous-Alexander今年季後賽維持全能身手，場均轟下29.1分、真實命中率高達63.1%。（圖／美聯社／達志影像）

【奧克拉荷馬雷霆】

【聖安東尼奧馬刺】

▲季後賽至今未嚐一敗的雷霆隊迎來利多，明星前鋒威廉斯（Jalen Williams）已確定在對陣馬刺的西區決賽首戰中傷退回歸，完全體雷霆正式啟航。（圖／美聯社／達志影像）

▲2025-26賽季NBA季後賽對戰圖表。（圖／取自NBA X）

2026年NBA季後賽西區決賽的對決組合，堪稱本季最令人期待的頂級對決。衛冕冠軍奧克拉荷馬雷霆（西區1種子）主場迎戰一路爆冷連克勁旅的聖安東尼奧馬刺（西區4種子）。雷霆本季例行賽豪取64勝、以聯盟最佳戰績收官，卻在例行賽中四度敗給馬刺，這段不尋常的交手紀錄，為這場系列賽增添了無限懸念。雷霆正試圖完成自2017、18年勇士王朝以來無人達成的衛冕壯舉；馬刺則在文班亞馬（Victor Wembanyama）的率領下，渴望掀翻衛冕軍、開創屬於自己的新王朝。季後賽是截然不同的戰場，例行賽的勝負已成歷史，真正的考驗，從現在才開始。本系列賽採取2-2-1-1-1賽制，前兩戰將於奧克拉荷馬的Paycom Center開打，後續再移師聖安東尼奧的Frost Bank Center。2026年NBA季後賽「雷霆VS馬刺」戰力分析根據 BetMGM 最新公佈的 G1 賠率資訊：在2025/26例行賽中，馬刺面對聯盟最強的雷霆，繳出令人瞠目的4勝1敗壓倒性戰績。包含12月的NBA盃準決賽（111：109），馬刺曾三度於單季橫掃雷霆，是本季例行賽唯一讓雷霆吃癟次數最多的球隊。然而，季後賽是截然不同的舞台——雷霆在首輪橫掃太陽、次輪淘汰湖人，累計季後賽8戰全勝，充分展現出衛冕軍的底氣與深度。21歲的文班亞馬（Victor Wembanyama）本季榮膺年度最佳防守球員，在10場季後賽中場均繳出20.3分、10.7籃板、4.1火鍋的超凡數據，投籃命中率53.8%。馬刺有他在場的進攻效率為每百回合118.3分、失分僅96.4分，正負值高達+21.9，是無可取代的場上支柱。但這是他生涯首次季後賽，如今面對爭奪總決賽資格的終極考驗，這位7呎4吋的年輕巨人能否維持高水準？他曾因肘擊對手遭到驅逐出場，已從中學到寶貴教訓。他的表現，將是決定系列賽走向最關鍵的變數。基蘭-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）本季再度角逐MVP，季後賽場均29.1分、投籃真實命中率63.1%，是聯盟最難防守的得分點之一。然而馬刺本季季後賽的防守效率高居聯盟第一，在例行賽對陣雷霆的125分鐘文班亞馬上場時間內，更將雷霆壓制至每百回合僅得99.6分。馬刺擁有比湖人更強的外線防守深度與換防能力，如何有效干擾SGA的節奏控球，將是馬刺主帥米奇・強森（Mitch Johnson）的最大課題。雷霆本季季後賽最令對手頭疼之處，在於毫無弱點的輪換深度。教練戴格諾（Mark Daigneault）讓多達10名球員每場上場超過10分鐘，先發陣容正負值每百回合+11.3、替補陣容正負值+7.8，整體輪換無縫接軌。突破明星艾杰・米契爾（Ajay Mitchell）季後賽場均18.8分、4.9助攻；霍姆格倫（Chet Holmgren）場均18.6分、9.1籃板；賈瑞德・麥肯恩（Jared McCain）與卡森・華萊士（Cason Wallace）的三分球命中率均超過46%。更值得關注的是，受傷缺陣六場的傑倫・威廉斯（Jalen Williams）有望在本系列賽復出，屆時雷霆的火力將再度升級。雷霆在本季季後賽8場比賽中，每百回合得分比對手例行賽的失分均值高出整整12分，展現出碾壓式的進攻爆發力。反觀馬刺的防守同樣頂尖——在例行賽5次對陣雷霆時，場均將其壓制在每百回合109.2分，是全聯盟第二嚴苛的雷霆剋星。兩支進攻與防守俱強的球隊正面碰撞，每一個細節都將決定比賽走向。Shai Gilgeous-Alexander (PG), Cason Wallace (PG/SG), Jared McCain (SG), Isaiah Joe (SG), Lu Dort (SG), Alex Caruso (PG/SG)Jalen Williams (SF)＊傷兵觀察, Ajay Mitchell (SF), Kenrich Williams (SF), Jaylin Williams (PF)Chet Holmgren (C), Isaiah Hartenstein (C)De'Aaron Fox (PG), Stephon Castle (PG/SG), Dylan Harper (PG), Devin Vassell (SG), Julian Champagnie (SG)Keldon Johnson (SF), Carter Bryant (SF), Jeremy Sochan (PF)Victor Wembanyama (C/PF), Zach Collins (C), Charles Bassey (C)這是一場世代交替的史詩對決，也是NBA近年最令人期待的西區決賽。雷霆擁有完整的深度輪換、主場優勢，以及SGA這位季後賽MVP等級的絕對核心；馬刺則靠著文班亞馬的雙向怪物屬性、德阿倫・福克斯的持球突破，以及一支初生之犢不畏虎的年輕陣容，接連淘汰灰狼等強隊，展現出不可小覷的實力。馬刺例行賽4勝1敗的戰績固然亮眼，但季後賽強度截然不同。雷霆8戰全勝的氣勢如虹，即便威廉斯傷缺，整體輪換依然維持頂尖水準。馬刺陣中多名球員包含文班亞馬都是季後賽新鮮人，面對歷史最強的雷霆防守與進攻體系，心理素質將是決定勝負的另一關鍵。若威廉斯能夠在系列賽中復出，雷霆的勝算將進一步擴大。2025-2026年的NBA季後賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass等直播平台。NBA 2025-26賽季季後賽直播轉播資訊：