我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊日籍強投「令和怪物」佐佐木朗希今（18）日在客場大開殺戒，面對洛杉磯天使隊主投7局僅失1分，狂飆8次三振且沒有投出任何四死球，率領道奇以10：1狂勝。這場比賽不僅幫佐佐木朗希奪下本季第2勝，他此役的投球內容創下道奇隊近3年來極其罕見的先發好球率紀錄，讓全美棒球專家集體驚嘆：「他今天簡直判若兩人。」在這場比賽之前，24歲的佐佐木朗希旅美之路走得相當顛簸，防禦率一度高達5.88。他過去最大的罩門就在於控球不穩定，本季先發的平均好球率僅有慘烈的 61.4%，單場最高的紀錄也僅有66.7%。然而今日佐佐木朗希徹底擦亮了「令和怪物」的招牌。根據美國權威數據網站《Baseball Reference》統計，佐佐木此役總計用了91球，其中竟然有高達69球是好球，單場好球率飆破恐怖的75.8%。在這69顆好球當中，包括讓天使打者揮空16次、站著不動等球進來就有13次，以及破壞打擊節奏造成界外球等接觸高達40次。美國數據分析網站《Codify》指出，佐佐木朗希今天投出的75.8%好球率，是道奇隊自2023年8月22日的新星米勒（Bobby Miller）對戰守護者的77.3%以來，所有先發投手單場投出的最高好球率紀錄。這不僅寫下他個人的大聯盟生涯新高，更徹底洗刷了過去控球大走鐘的刻板印象。佐佐木朗希這場完美的演出，讓長年追蹤美職的權威專家們在社群平台X上瘋狂感嘆。知名棒球研究家內斯蒂科（Thomas Nestico）大讚：「這是朗希美職生涯至今最完美的一戰。他用剛猛的直球積極進攻好球帶，再搭配惡魔般的變化球瘋狂誘騙打者揮空，展現了極高的完成度。」被稱為「投手忍者」的弗里德曼（Rob Friedman）也發文高調讚賞：「這對朗希來說是史詩級的大躍進。他今天丟起球來就像變了一個人，從頭到尾完全掌控了全場的節奏。」數據網站《Pitch Profiler》更用「無可挑剔」來形容他8K、0保送的完美表現。收下這場含金量極高的勝投後，佐佐木朗希的防禦率從5.88暴跌至5.09。對於近期先發輪值飽受傷兵困擾、極度缺乏穩定戰力的道奇隊而言，佐佐木朗希的「控球覺醒」無疑是教頭羅伯茲（Dave Roberts）在休賽季前收到的最強強心針。