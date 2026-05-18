2026年美、加、墨世界盃足球賽即將於6月中點燃戰火，其中淘汰賽階段最扣人心弦的時刻，莫過於「PK大戰」（Penalty Shoot-out，又稱十二碼大戰或點球決勝）。當比賽在90分鐘正規時間加上30分鐘延長賽後仍無法分出勝負，就會進入這項高壓力的決勝方式。2026年美加墨世界盃將繼續沿用現行PK規則，但預計2026年後可能有部分調整，以下為球迷完整介紹PK大戰規則。
什麼時候會踢PK大戰？
1.賽前準備
守門員與罰球注意事項
PK大戰考驗的不只是技術，更是心理素質。守門員與主罰者形成1對1對決，巨大壓力下常出現「英雄」或「罪人」。世界盃史上許多經典時刻都誕生於此，例如：
目前PK大戰規則與過去一致。FIFA雖討論未來可能修改「守門員撲救後立即結束」等方案，但2026世界盃仍採用現行規則，球迷可期待最純粹的緊張刺激。PK大戰是足球最殘酷也最迷人的環節之一，90分鐘的團隊努力，可能在短短幾分鐘的個人對決中決定命運，而優秀守門員往往能在這一刻成為英雄！
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- 僅限淘汰賽階段（2026世足從32強開始）。
- 小組賽不會使用（小組賽平手為和局）。
- 流程：90分鐘正規時間 → 30分鐘延長賽（兩階段各15分鐘）→ 若仍平手，進入PK大戰。
1.賽前準備
- 裁判先擲硬幣決定PK使用的球門（通常考量草皮、燈光、安全等因素）。
- 第二次擲硬幣，由獲勝的隊長決定哪一隊先踢。
- 雙方教練須提交PK名單（至少5名球員），名單上的球員必須是當時在場上的球員（含替補）。
- 每隊各踢5球，輪流交替進行（A隊踢 → B隊踢 → A隊踢…）。
- 每球必須由不同球員主罰（一人不得連續踢兩球）。
- 進球多的一隊獲勝。若5輪後比數相同，則進入驟死賽（Sudden Death）。
- 從第6輪開始，一球定生死。
- 繼續輪流踢球，一旦一方踢進而另一方踢失，即結束比賽。
- 若仍平手，則繼續下一輪，直到分出勝負。
- 守門員：必須站在球門線上，雙腳不得離開球門線，直到主罰者踢到球為止（可左右移動，但不能提前衝出）。
- 主罰者：球必須放在罰球點（距離球門11公尺），裁判確認後吹哨才可起腳。
- 其他球員必須留在中圈外，不得干擾。
- 球完全越過球門線才算進球。
- 若球擊中門柱或橫木彈回，仍可繼續，但在PK大戰中，主罰者不得二次觸球。
- 若某隊在PK過程中球員被罰下，另一隊也必須減少一人以維持人數平衡。
- 守門員可替補上場踢PK，但原守門員若被替換，就不能再回來踢。
- 教練與替補球員可在場邊為球員加油，但不得干擾。
PK大戰考驗的不只是技術，更是心理素質。守門員與主罰者形成1對1對決，巨大壓力下常出現「英雄」或「罪人」。世界盃史上許多經典時刻都誕生於此，例如：
- 1994年美國世界盃決賽，巴西靠著義大利巴吉歐（Roberto Baggio）罰失點球而勝出。
- 2022年卡達世界盃，阿根廷在決賽PK大戰擊敗法國，梅西舉起大力神盃。
目前PK大戰規則與過去一致。FIFA雖討論未來可能修改「守門員撲救後立即結束」等方案，但2026世界盃仍採用現行規則，球迷可期待最純粹的緊張刺激。PK大戰是足球最殘酷也最迷人的環節之一，90分鐘的團隊努力，可能在短短幾分鐘的個人對決中決定命運，而優秀守門員往往能在這一刻成為英雄！
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