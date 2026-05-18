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僅限 淘汰賽階段 （2026世足從32強開始）。

（2026世足從32強開始）。 小組賽不會使用（小組賽平手為和局）。

流程：90分鐘正規時間 → 30分鐘延長賽（兩階段各15分鐘）→ 若仍平手，進入PK大戰 。

裁判先擲硬幣決定PK使用的球門（通常考量草皮、燈光、安全等因素）。

第二次擲硬幣，由獲勝的隊長決定哪一隊先踢。

雙方教練須提交PK名單（至少5名球員），名單上的球員必須是當時在場上的球員（含替補）。

每隊各踢 5球 ，輪流交替進行（A隊踢 → B隊踢 → A隊踢…）。

，輪流交替進行（A隊踢 → B隊踢 → A隊踢…）。 每球必須由 不同球員 主罰（一人不得連續踢兩球）。

主罰（一人不得連續踢兩球）。 進球多的一隊獲勝。若5輪後比數相同，則進入驟死賽（Sudden Death）。

從第6輪開始，一球定生死。

繼續輪流踢球，一旦一方踢進而另一方踢失，即結束比賽。

若仍平手，則繼續下一輪，直到分出勝負。

▲根據FIFA現行規則，PK大戰時守門員必須至少有一隻腳留在球門線上，直到主罰者踢到球為止。主罰者則須在距離球門11公尺的罰球點起腳，且不得有二次觸球的機會。（圖／美聯社／達志影像）

守門員 ：必須站在球門線上，雙腳不得離開球門線，直到主罰者踢到球為止（可左右移動，但不能提前衝出）。

：必須站在球門線上，雙腳不得離開球門線，直到主罰者踢到球為止（可左右移動，但不能提前衝出）。 主罰者 ：球必須放在罰球點（距離球門11公尺），裁判確認後吹哨才可起腳。

：球必須放在罰球點（距離球門11公尺），裁判確認後吹哨才可起腳。 其他球員必須留在中圈外，不得干擾。

球完全越過球門線才算進球。

若球擊中門柱或橫木彈回，仍可繼續，但在PK大戰中，主罰者不得二次觸球。

若某隊在PK過程中球員被罰下，另一隊也必須減少一人以維持人數平衡。

守門員可替補上場踢PK，但原守門員若被替換，就不能再回來踢。

教練與替補球員可在場邊為球員加油，但不得干擾。

1994年美國世界盃決賽，巴西靠著義大利巴吉歐（Roberto Baggio）罰失點球而勝出。

2022年卡達世界盃，阿根廷在決賽PK大戰擊敗法國，梅西舉起大力神盃。

2026年美、加、墨世界盃足球賽即將於6月中點燃戰火，其中淘汰賽階段最扣人心弦的時刻，莫過於「PK大戰」（Penalty Shoot-out，又稱十二碼大戰或點球決勝）。當比賽在90分鐘正規時間加上30分鐘延長賽後仍無法分出勝負，就會進入這項高壓力的決勝方式。2026年美加墨世界盃將繼續沿用現行PK規則，但預計2026年後可能有部分調整，以下為球迷完整介紹PK大戰規則。PK大戰完整流程PK大戰考驗的不只是技術，更是。守門員與主罰者形成1對1對決，巨大壓力下常出現「英雄」或「罪人」。世界盃史上許多經典時刻都誕生於此，例如：目前PK大戰規則與過去一致。FIFA雖討論未來可能修改「守門員撲救後立即結束」等方案，但2026世界盃仍採用現行規則，球迷可期待最純粹的緊張刺激。PK大戰是足球最殘酷也最迷人的環節之一，90分鐘的團隊努力，可能在短短幾分鐘的個人對決中決定命運，而優秀守門員往往能在這一刻成為英雄！