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黃牌（Caution）：正式警告

黃牌代表「這次犯規已構成警告」

常見領黃牌情況（IFAB規則）：

危險動作或魯莽犯規（Reckless Challenge）

阻礙對手前進（阻擋、拉人、推人）

假摔（Simulation / Diving）

延誤比賽時間（拖延開球、擲界外球等）

抗議裁判判決（口頭或手勢）

未經允許進入比賽場地、脫衣慶祝

持續違反規則

單張黃牌：僅為警告，球員繼續比賽。

兩張黃牌： 累積兩黃即轉為紅牌，球員立即被罰出場（Sending Off），該隊少一人比賽至結束，且不得替補。

紅牌（Sending Off）：直接驅逐出場

直接紅牌常見情況：

嚴重犯規（Serious Foul Play） ：用過度力量或危險方式鏟球，危及對手安全。

：用過度力量或危險方式鏟球，危及對手安全。 暴力行為（Violent Conduct） ：打人、踢人、頭槌、推倒等（即使不在比賽進行中）。

：打人、踢人、頭槌、推倒等（即使不在比賽進行中）。 吐口水（Spitting） ：向任何人吐口水皆為直接紅牌。

：向任何人吐口水皆為直接紅牌。 否認明顯得分機會（DOGSO） ：在禁區外用犯規阻斷對手明顯進球機會（禁區內多為黃牌＋點球）。

：在禁區外用犯規阻斷對手明顯進球機會（禁區內多為黃牌＋點球）。 使用侮辱性言語或手勢 ：種族歧視、辱罵等。

：種族歧視、辱罵等。 守門員或最後一名防守球員在禁區內用手球阻斷明顯得分機會（DOGSO手球）。

球員 立即離場 ，不得繼續參加比賽。

，不得繼續參加比賽。 該隊 少一人 應戰至比賽結束，且 不能替補 。

應戰至比賽結束，且 。 通常會被追加停賽處分（視情節從1場到數場，甚至更長）。

▲面對嚴重犯規、打人等暴力行為、向人吐口水，或是在禁區外用犯規惡意阻斷對手明顯得分機會，裁判將毫不留情出示直接紅牌。領到紅牌的球員必須立即離場，且該隊被迫在剩餘比賽中少一人應戰，並面臨追加停賽的嚴厲處分。（圖／路透／達志影像）

累積黃牌 ：小組賽階段，累積一定張數黃牌會在下一場自動停賽（世足通常累積2張黃牌停賽1場）。

：小組賽階段，累積一定張數黃牌會在下一場自動停賽（世足通常累積2張黃牌停賽1場）。 半場/全場結束前 ：黃牌不會因為半場結束而歸零，會累積到全場。

：黃牌不會因為半場結束而歸零，會累積到全場。 VAR介入 ：現在裁判可透過VAR回看嚴重犯規，決定是否升級為紅牌，或取消錯誤的紅牌。

：現在裁判可透過VAR回看嚴重犯規，決定是否升級為紅牌，或取消錯誤的紅牌。 教練與板凳球員：教練、助理教練或替補席人員若嚴重違規，也可能被出示黃牌或紅牌（紅牌必須離開技術區）。

1998世界盃 ：法國 vs 沙烏地阿拉伯，David Beckham因報復動作吃紅牌。

：法國 vs 沙烏地阿拉伯，David Beckham因報復動作吃紅牌。 2006世界盃 ：席丹（Zinedine Zidane）在決賽用頭槌頂撞馬特拉齊，直接紅牌離場，成為經典畫面。

：席丹（Zinedine Zidane）在決賽用頭槌頂撞馬特拉齊，直接紅牌離場，成為經典畫面。 近年：許多球員因VAR重看後，從黃牌升級為紅牌，或成功取消紅牌翻盤。

2026年世界盃足球賽即將在6月於美國、加拿大與墨西哥盛大登場，這不只是史上首次由三國聯合主辦的世界盃，同時也是首屆擴編至48支球隊參賽的世界盃賽事。比賽場次增加、競爭強度全面升級，場上的判罰尺度與裁判執法也將成為全球球迷關注焦點。在足球比賽中，裁判手中的兩張牌——黃牌（Yellow Card）與紅牌（Red Card）是維持比賽秩序最重要的工具。每次重要賽事出現爭議判罰時，總會引發「這該黃牌還是該紅牌？」的熱烈討論。以下為球迷完整科普黃紅牌的意義、規則與後果。，主要用來處罰較輕但仍影響比賽公平或秩序的行為。紅牌分為（兩黃變一紅）和（Direct Red Card）。黃紅牌制度由英國裁判Ken Aston於1970年墨西哥世界盃後發明。他從交通燈得到靈感（黃燈警告、紅燈停），1970年世足首次正式使用。此後成為全球足球標準。黃牌是「最後警告」，紅牌則是「零容忍」。這兩張牌不只懲罰犯規，更在保護球員安全、維持比賽公平與運動精神。對球迷來說，看懂黃紅牌，才能更深入理解比賽中的緊張與戲劇性。