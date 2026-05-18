2026年世界盃足球賽即將在6月於美國、加拿大與墨西哥盛大登場，這不只是史上首次由三國聯合主辦的世界盃，同時也是首屆擴編至48支球隊參賽的世界盃賽事。比賽場次增加、競爭強度全面升級，場上的判罰尺度與裁判執法也將成為全球球迷關注焦點。在足球比賽中，裁判手中的兩張牌——黃牌（Yellow Card）與紅牌（Red Card）是維持比賽秩序最重要的工具。每次重要賽事出現爭議判罰時，總會引發「這該黃牌還是該紅牌？」的熱烈討論。以下為球迷完整科普黃紅牌的意義、規則與後果。

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃牌（Caution）：正式警告

黃牌代表「這次犯規已構成警告」，主要用來處罰較輕但仍影響比賽公平或秩序的行為。

常見領黃牌情況（IFAB規則）：

  • 危險動作或魯莽犯規（Reckless Challenge）
  • 阻礙對手前進（阻擋、拉人、推人）
  • 假摔（Simulation / Diving）
  • 延誤比賽時間（拖延開球、擲界外球等）
  • 抗議裁判判決（口頭或手勢）
  • 未經允許進入比賽場地、脫衣慶祝
  • 持續違反規則
後果

  • 單張黃牌：僅為警告，球員繼續比賽。
  • 兩張黃牌累積兩黃即轉為紅牌，球員立即被罰出場（Sending Off），該隊少一人比賽至結束，且不得替補。
紅牌（Sending Off）：直接驅逐出場

紅牌分為間接紅牌（兩黃變一紅）和直接紅牌（Direct Red Card）。

直接紅牌常見情況：

  • 嚴重犯規（Serious Foul Play）：用過度力量或危險方式鏟球，危及對手安全。
  • 暴力行為（Violent Conduct）：打人、踢人、頭槌、推倒等（即使不在比賽進行中）。
  • 吐口水（Spitting）：向任何人吐口水皆為直接紅牌。
  • 否認明顯得分機會（DOGSO）：在禁區外用犯規阻斷對手明顯進球機會（禁區內多為黃牌＋點球）。
  • 使用侮辱性言語或手勢：種族歧視、辱罵等。
  • 守門員或最後一名防守球員在禁區內用手球阻斷明顯得分機會（DOGSO手球）。
後果：

  • 球員立即離場，不得繼續參加比賽。
  • 該隊少一人應戰至比賽結束，且不能替補
  • 通常會被追加停賽處分（視情節從1場到數場，甚至更長）。
▲面對嚴重犯規、打人等暴力行為、向人吐口水，或是在禁區外用犯規惡意阻斷對手明顯得分機會，裁判將毫不留情出示直接紅牌。領到紅牌的球員必須立即離場，且該隊被迫在剩餘比賽中少一人應戰，並面臨追加停賽的嚴厲處分。（圖／路透／達志影像）
▲面對嚴重犯規、打人等暴力行為、向人吐口水，或是在禁區外用犯規惡意阻斷對手明顯得分機會，裁判將毫不留情出示直接紅牌。領到紅牌的球員必須立即離場，且該隊被迫在剩餘比賽中少一人應戰，並面臨追加停賽的嚴厲處分。（圖／路透／達志影像）
重要規則細節

  • 累積黃牌：小組賽階段，累積一定張數黃牌會在下一場自動停賽（世足通常累積2張黃牌停賽1場）。
  • 半場/全場結束前：黃牌不會因為半場結束而歸零，會累積到全場。
  • VAR介入：現在裁判可透過VAR回看嚴重犯規，決定是否升級為紅牌，或取消錯誤的紅牌。
  • 教練與板凳球員：教練、助理教練或替補席人員若嚴重違規，也可能被出示黃牌或紅牌（紅牌必須離開技術區）。
歷史小知識

黃紅牌制度由英國裁判Ken Aston於1970年墨西哥世界盃後發明。他從交通燈得到靈感（黃燈警告、紅燈停），1970年世足首次正式使用。此後成為全球足球標準。

經典案例

  • 1998世界盃：法國 vs 沙烏地阿拉伯，David Beckham因報復動作吃紅牌。
  • 2006世界盃：席丹（Zinedine Zidane）在決賽用頭槌頂撞馬特拉齊，直接紅牌離場，成為經典畫面。
  • 近年：許多球員因VAR重看後，從黃牌升級為紅牌，或成功取消紅牌翻盤。
黃牌是「最後警告」，紅牌則是「零容忍」。這兩張牌不只懲罰犯規，更在保護球員安全、維持比賽公平與運動精神。對球迷來說，看懂黃紅牌，才能更深入理解比賽中的緊張與戲劇性。


更多「2026世界盃」相關新聞。

相關新聞

世界盃一日球迷免驚！足球越位是什麼？　一次看懂最容易搞混規則

世界盃足球賽下雨怎麼辦？　FIFA規則、裁判判定與實際案例一次看

世界盃歷史空戰之王！德國傳奇克洛澤制霸頭槌榜　神級滯空寫神話

盤點世界盃歷史進球製造機！巴西四度進榜稱霸世界　這1隊最悲情

路皓惟編輯記者

自踏入新聞圈以來，專注於體育新聞採訪，累積多年網路媒體實戰經驗，足跡遍及國內外賽場，專長於棒球、足球、美式足球、冰球、網球與健力健美等綜合運動項目的報導與專題。曾親赴2024巴黎奧運、隨U18中華隊在韓國釜...