2026年世界盃足球賽即將在6月於美國、加拿大與墨西哥盛大登場，這不只是史上首次由三國聯合主辦的世界盃，同時也是首屆擴編至48支球隊參賽的世界盃賽事。比賽場次增加、競爭強度全面升級，場上的判罰尺度與裁判執法也將成為全球球迷關注焦點。在足球比賽中，裁判手中的兩張牌——黃牌（Yellow Card）與紅牌（Red Card）是維持比賽秩序最重要的工具。每次重要賽事出現爭議判罰時，總會引發「這該黃牌還是該紅牌？」的熱烈討論。以下為球迷完整科普黃紅牌的意義、規則與後果。
黃牌（Caution）：正式警告
黃牌代表「這次犯規已構成警告」，主要用來處罰較輕但仍影響比賽公平或秩序的行為。
紅牌分為間接紅牌（兩黃變一紅）和直接紅牌（Direct Red Card）。
重要規則細節
黃紅牌制度由英國裁判Ken Aston於1970年墨西哥世界盃後發明。他從交通燈得到靈感（黃燈警告、紅燈停），1970年世足首次正式使用。此後成為全球足球標準。
經典案例
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黃牌代表「這次犯規已構成警告」，主要用來處罰較輕但仍影響比賽公平或秩序的行為。
常見領黃牌情況（IFAB規則）：
- 危險動作或魯莽犯規（Reckless Challenge）
- 阻礙對手前進（阻擋、拉人、推人）
- 假摔（Simulation / Diving）
- 延誤比賽時間（拖延開球、擲界外球等）
- 抗議裁判判決（口頭或手勢）
- 未經允許進入比賽場地、脫衣慶祝
- 持續違反規則
- 單張黃牌：僅為警告，球員繼續比賽。
- 兩張黃牌：累積兩黃即轉為紅牌，球員立即被罰出場（Sending Off），該隊少一人比賽至結束，且不得替補。
紅牌分為間接紅牌（兩黃變一紅）和直接紅牌（Direct Red Card）。
直接紅牌常見情況：
- 嚴重犯規（Serious Foul Play）：用過度力量或危險方式鏟球，危及對手安全。
- 暴力行為（Violent Conduct）：打人、踢人、頭槌、推倒等（即使不在比賽進行中）。
- 吐口水（Spitting）：向任何人吐口水皆為直接紅牌。
- 否認明顯得分機會（DOGSO）：在禁區外用犯規阻斷對手明顯進球機會（禁區內多為黃牌＋點球）。
- 使用侮辱性言語或手勢：種族歧視、辱罵等。
- 守門員或最後一名防守球員在禁區內用手球阻斷明顯得分機會（DOGSO手球）。
- 球員立即離場，不得繼續參加比賽。
- 該隊少一人應戰至比賽結束，且不能替補。
- 通常會被追加停賽處分（視情節從1場到數場，甚至更長）。
- 累積黃牌：小組賽階段，累積一定張數黃牌會在下一場自動停賽（世足通常累積2張黃牌停賽1場）。
- 半場/全場結束前：黃牌不會因為半場結束而歸零，會累積到全場。
- VAR介入：現在裁判可透過VAR回看嚴重犯規，決定是否升級為紅牌，或取消錯誤的紅牌。
- 教練與板凳球員：教練、助理教練或替補席人員若嚴重違規，也可能被出示黃牌或紅牌（紅牌必須離開技術區）。
黃紅牌制度由英國裁判Ken Aston於1970年墨西哥世界盃後發明。他從交通燈得到靈感（黃燈警告、紅燈停），1970年世足首次正式使用。此後成為全球足球標準。
經典案例
- 1998世界盃：法國 vs 沙烏地阿拉伯，David Beckham因報復動作吃紅牌。
- 2006世界盃：席丹（Zinedine Zidane）在決賽用頭槌頂撞馬特拉齊，直接紅牌離場，成為經典畫面。
- 近年：許多球員因VAR重看後，從黃牌升級為紅牌，或成功取消紅牌翻盤。
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