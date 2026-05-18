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台灣職業籃球大聯盟（TPBL）今（18）日公布2025-26賽季「安裘莉TPBL年度啦啦隊」得主，由新北中信特攻專屬啦啦隊Passion Sisters憑藉整齊劃一的演出與完整舞台呈現，拿下本季年度啦啦隊。本獎項採專業評審（50%）與 球迷票選（50%）加權計算，綜合舞蹈表現、造型設計、整體應援感染力等面向評比，Passion Sisters在兩項評分中皆維持高度競爭力，最終以90.45分排名第一，展現穩定且全面的舞台實力。本屆評選結果競爭激烈，Passion Sisters在專業評審端獲得91.40高分肯定， 球迷票選亦拿下89.49分，最終以綜合表現奪冠。新竹御嵿攻城獅與臺北台新戰神則分居第二、第三名，三隊分數差距有限，也反映本季各隊啦啦隊整體表現水準持續提升。評審團指出，Passion Sisters在整體演出上展現高度整齊度與穩定性，舞蹈細節處理細膩，隊形與畫面編排具層次感，能在不同演出情境中維持一致水準。 舞蹈實力方面，成員動作整齊劃一且具力量感，使整體表演兼具精準度與張力。在造型與主題呈現上，Passion Sisters亦獲得高度評價。本季透過多元主題日設計，結合服裝造型、舞風與球隊活動內容，成功建立鮮明視覺記憶點。從甜美可愛到自信有型的多樣風格切換，皆能有效呼應場上氛圍;搭配燈光設計與整體舞台呈現，進一步提升演出層次，使表演兼具親和力與舞台感染力。媒體評審則指出，Passion Sisters在風格掌握上具備高度彈性，能靈活駕馭不同主題，並透過整齊一致的舞蹈呈現，帶來良好觀賞體驗。結合燈光效果與多樣應援形式，使整體內容更具豐富性與親子友善特質，成功拓展觀眾族群。獎項一出，許多原本就喜愛Passion Sisters的粉絲們紛紛在貼文下留言：「恭喜PS」、「真的實至名歸」、「哇～～」隨著聯盟整體觀賽體驗持續升級，啦啦隊不僅是場邊應援角色，更已成為連結球迷、營造主場氛圍的重要核心。Passion Sisters本季所展現的整體完成度與舞台感染力，不僅為球隊注入能量，也為聯盟賽事增添更多層次與亮點，成為本季最具代表性的應援團隊。