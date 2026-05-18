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▲辛納（Jannik Sinner）於家鄉義大利拿下羅馬大師賽冠軍，又為自己的紅土戰績寫下新的一頁。（圖／美聯／達志影像）

男單網球天王辛納（Jannik Sinner）台灣時間今（18）日凌晨，於羅馬大師賽直落二擊敗挪威好手魯德（Casper Ruud）封王，年僅24歲就達成「生涯金大師」神紀錄。繼蒙地卡羅、馬德里後，他今年已連三次在紅土場上拿下大師賽冠軍，累積紅土賽17勝0敗戰績，看來已完全擺脫去年在法網決賽敗給艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）的陰霾。目前在兩屆法國網球公開賽冠軍艾卡拉茲宣布退賽後，已有美網、澳網、溫網冠軍的辛納，有望在5月底開打的法網上挑戰湊齊「最後一塊拼圖」，集滿生涯四座大滿貫金盃。回顧辛納今年的紅土賽季，他在蒙地卡羅、馬德里等「ATP1000」大師賽中都順利奪冠，再加上今天又在義大利的羅馬大師賽封王，今年在紅土賽場已經維持17勝0敗的「不敗金身」。隨著法國網球公開賽即將在5月24日開打，目前高居世界第一、僅差一座法網就能集滿「生涯大滿貫」的辛納，無庸置疑已成為奪冠超級大熱門。翻開辛納的職業生涯履歷，年僅24歲的他早已手握兩座澳網冠軍，有「硬地專家」的封號，而他也在溫網與美網各拿下一座大滿貫金盃。目前在網球至高榮譽「生涯大滿貫（Career Grand Slam）」的版圖上，辛納唯獨缺少「紅土證明」，也就是法國網球公開賽的冠軍。去年辛納首度闖進法網決賽，交手強敵、西班牙好手艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），兩人上演五盤大戰，其中三盤打進「搶七」，最終辛納以6–4、7–6、 4–6、 6–7、6–7遺憾收下亞軍。不過，辛納今年在蒙地卡羅大師賽中，再次對戰艾卡拉茲，兩人首盤就進入搶七環節，辛納趁著對方雙誤拿下首盤勝利，最終直落二擊敗「納達爾接班人」艾卡拉茲。當時辛納重返球王寶座，更是他第一次在紅土上贏得大師賽冠軍。後來辛納帶著這股氣勢，接連拍落德國名將茲維列夫（Alexander Zverev）、挪威好手魯德（Casper Ruud），在馬德里、羅馬奪冠，橫掃今年三場大師賽紅土冠軍，在紅土賽場上證明自己，並且拿達成「生涯金大師（Career Golden Masters）」紀錄，集齊9座「ATP1000」大師賽冠軍。然而，同樣震驚球壇的消息，是艾卡拉茲因手腕傷勢將退出本屆法網，無法挑戰三連霸，不過這讓正值巔峰且狀態無敵的世界球王辛納，迎來了解鎖生涯大滿貫的絕佳時機。辛納能否靠著今年累積的氣勢闖進法網決賽，挑戰自我並寫下新歷史，將是世界球迷關注的焦點。