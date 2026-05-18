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▲王博玄現場實際體驗「脈衝鈴」的訓練動作，大讚想加入到課表中。（圖／記者吳翊緁攝）

台鋼雄鷹主力球星王博玄，今（18）日參與UNDER ARMOUR最新系列「PERFORMANCE TEE」系列記者會，體驗品牌為他準備的秘密武器－全新訓練裝備「脈衝鈴」，笑說過去從來沒有接觸過這個全新器材，經過教練告知原理後，有學到一課的感覺，「對我們這種投擲類、不論是棒球或是需要過頭、揮拍這些這些運動，我覺得都蠻有幫助的，或許可以跟球隊體能教練討論，未來加入到課表中。」王博玄休賽季增重8公斤，但季初因為仍在適應身體，整體成績相對波折，近期則有回溫跡象，「確實進入到5月整個人都對了，打通任督二脈的感覺，打出去的球比較容易形成安打，在場上也更自然了，相信未來會越來越好。」王博玄今年初與運動品牌UNDER ARMOUR簽約，成為旗下運動員，他也跟金牌國手郭婞淳等人，一起接受不同以往的訓練，尤其首度見到類似球棒形狀、但前端有加重處理的「脈衝鈴」，讓王博玄感到驚訝，笑說從小到大重訓過程中，都沒有接觸過這項器材。「我是第一次接觸到『脈衝鈴』，我也是第一次看到。」 王博玄透露，自己詢問品牌教練後得知其原理，認為這項器材對投擲類很有幫助，「因為它需要靠下半身連動，再帶動肩關節，然後包括肩膀的穩定、核心穩定跟下肢發力。我覺得對訓練蠻有幫助的。之後可以跟體能教練討論，是否把這樣器材加入到訓練中。」如今已是台鋼雄鷹主力核心的王博玄，4月已年滿26歲，也逐漸感受到後輩追逐的競爭壓力，「會有一點危機意識。 就會想要去多去訓練、多做一些什麼，讓自己不要被超過。」王博玄也笑說，「有時候不只是在跟對手競爭，其實有時候也是在跟自己戰鬥。」王博玄認為，自己各方面都還有提升空間，目前還沒辦法很穩定為球隊貢獻，但面對競爭壓力，他認為以球隊角度來說也是好事，「也希望未來可以幫球隊拿下更多勝利。」