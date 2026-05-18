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▲「舉重女神」郭婞淳展示訓練動作時，結實的川字腹肌一度引發驚呼。（圖／記者吳翊緁攝）

▲郭婞淳結實體態搭配品牌服飾更顯「美力」，腹肌上的川字線條也吸引現場不少媒體、工作人員注意。（圖／記者吳翊緁攝）

▲郭婞淳（中）稍早與金鐘視帝傅孟柏（左）、中職球星王博玄一起出席品牌活動。（圖／記者吳翊緁攝）

「舉重女神」郭婞淳今（18）日代表出席UNDER ARMOUR品牌記者會，演繹最新「PERFORMANCE TEE」系列服飾，與媒體暢談傷勢與亞運備戰狀況時，但擁有川字線條的結實腹肌意外曝光，成為全場焦點，郭婞淳害羞地笑說，自己平時公開場合或是比賽，都沒有穿過兩截式訓練服，「一般休閒服是有過這樣的款式。訓練的話就比較比較少，也算第一次穿這樣。」隨後還指著自己腰間謙虛地說，「還是有點脂肪啦...」郭婞淳日前趁著空檔，使用PRP注射療程治療腰傷，但只休息3天就逐漸開始訓練，備戰名古屋亞運，看到北韓、中國幾位勁敵表現，也讓她感受到壓力。談到征戰賽場多年，仍能維持在頂級狀態，32歲的郭婞淳笑說自己只是出道比較早，「我蠻開心自己還可以在這個環境裡，可能狀態不是像可能年輕時那麼好，但我覺得能夠維持這麼長的一段體育生涯，我覺得也是非常不容易的事情。」郭婞淳回憶自己的職業生涯，笑說今年才學習到讓自己「勇於休息」， 「以前會覺得說，『來不及了！來不及了！』，就一直狂練， 但是其實你休息完過後，再練其實效果可能還比狂練時好。」郭婞淳今年持續與UNDER ARMOUR品牌合作，本次也演繹最新款的「PERFORMANCE TEE」系列服飾，罕見穿上兩截式訓練服，她笑說休閒服有這樣的款式，「但訓練的話就比較少，算是第一次穿這樣，過去最多就是穿背心。」也因為服裝緣故，讓郭婞淳結實體態更顯「美力」，腹肌上的川字線條也吸引現場不少人注意，也當面稱讚她線條很漂亮，郭婞淳則害羞地回應，「側邊還是有點脂肪，因為沒有這樣比過賽，過去都是穿一般的貼身比賽服。」隨後媒體也開玩笑地要她身旁的台鋼雄鷹王博玄，也一起露出腹肌，王博玄趕緊謙虛地笑說，「我沒有！」