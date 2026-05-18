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洛杉磯道奇日籍強投佐佐木朗希，今（18）日投出7局僅失1分好投，其搭檔、以火爆脾氣著稱的捕手魯辛（Dalton Rushing），賽後也對佐佐木朗希表現給予極高讚賞，然而根據日媒《東京體育》報導，這位被稱作「惡童」的25歲年輕捕手，賽前才剛被主帥羅伯斯（Dave Roberts）點名告誡，「他得先管理好自己的情緒。」佐佐木朗希稍早投出MLB例行賽生涯代表作，主投7局只挨4安打、失1分，並送出8次三振，寫下他生涯最長單場局數，且全場沒有投出任何保送，助隊10：1大勝，順利拿下本季第2勝。賽後佐佐木朗希歸功於魯辛，「他的配球和暗號給得很棒。」而另一邊美國媒體《Heavy》賽後採訪魯辛時，他也對搭檔佐佐木朗希控球讚不絕口，「今天他積極進攻好球帶，而且3種球路都能做到這一點。」魯辛進一步分析道，佐佐木朗希自從首局過後，就能將球路控制在好球帶邊緣，讓打者去追打壞球「這樣做的好處，就是徹底破壞打者設定的攻擊熱區。當然，以他的球威來說，打者本來就很難咬中球心，但我們之前還沒有足夠的機會，看到他展現出這樣的壓制力。今天顯然是邁出巨大的一步。」魯辛本季因為多次場上狂暴舉動引發關注，包含怒噴裁判、對對手口出惡言、比賽中暴氣折斷球棒等行徑，讓他被美國媒體冠上麻煩製造者名號，日媒則稱其為「惡童」。本場賽前，道奇總教練羅伯斯才特別點名告誡這位25歲年輕捕手，「他必須先學會控制好自己的情緒。」讓日媒也意有所指地在文末寫道，「只要搭檔佐佐木朗希能繼續保持這樣的好投，魯辛或許也能每天保持愉悅心情、專注投入在比賽中了。」