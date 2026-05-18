NBA美國職籃（National Basketball Association）季後賽西區決賽即將在台灣時間明（19）日早上8點30分點燃戰火，奧克拉荷馬雷霆將交手聖安東尼奧馬刺，上演久違的雙強宿敵對決！雷霆陣中明星前鋒杰倫．威廉斯（Jalen Williams）近日在YouTube頻道自爆已經康復，確定可以出賽，不過馬刺隊當家後衛福克斯（De'Aaron Fox）、中鋒科奈特（Luke Kornet）則被列入出賽成疑名單，兩人近期帶傷上陣讓球迷擔心負荷太大，明天馬刺將挑戰滿血的雷霆，兩隊傷情也將影響賽況。

我是廣告 請繼續往下閱讀
雷霆橫掃湖人　二當家大腿拉傷缺陣沒影響！

雷霆自4：0橫掃洛杉磯湖人晉級後就以逸待勞，靜候西區決賽對手，而聖安東尼奧馬刺在第六戰以大比分血洗明尼蘇達灰狼後，以比分4：2強勢晉級，這也是黑衫軍睽違9年再度摸到西區決賽地板。

不過，雷霆陣中明星前鋒杰倫．威廉斯（Jalen Williams）在首輪對陣鳳凰城太陽的第二戰下半場，不幸遭遇左大腿後側肌群1級拉傷，隨後連續缺席了6場季後賽，他本季例行賽因傷打打停停僅出賽33場，去年甚至帶傷動了手腕手術，傷病史相當坎坷。

威廉斯完全恢復！YouTube頻道自爆：會上場

所幸，雷霆在首輪與次輪交手洛杉磯湖人時展現強大深度，在沒有遇到太多抵抗的情況下皆以4戰橫掃過關，完全不需要被迫提前趕威廉斯復出。雷霆總教練戴格諾特（Mark Daigneault）在練習賽後保持神秘表示，「他持續有進展，做得很好，但我不會透露細節。」

然而，威廉斯本人卻在自己的YouTube頻道影片中大方透露，「因為我們當時對湖人取得3：0領先，所以我完全不需要急著回歸，反而比原訂計畫多休息了幾天。我沒有必要強行復出導致再次受傷，我即將以完全健康的狀態迎接下一個系列賽。」宣告了自己的回歸，目前傷情報告已修改成出戰狀態。

雷霆隊目前只剩下賽季報銷的新秀托皮奇（Nikola Topić）列進傷兵名單，他從去年9月就缺席比賽，與勝負關係不大，除此之外雷霆可以說是以「滿血狀態」對抗挑戰者馬刺。

馬刺繼續帶傷上陣嗎？福克斯、科奈特腳傷都沒好

另一邊，馬刺當家後衛福克斯（De'Aaron Fox）依然因為右腳踝傷勢，被列進出賽成疑名單中，他在近兩場比賽中帶傷上陣，還是奮力分別拿下18、21分，證明自身價值，不過反覆進入傷兵名單也讓球迷相當擔心。

▲福克斯在季後賽與灰狼的碰撞太多，上週就被列進「出賽成疑」名單內。（圖／路透／達志影像）
▲福克斯在季後賽與灰狼的碰撞太多，上週就被列進「出賽成疑」名單內。（圖／路透／達志影像）
而馬刺中鋒科奈特（Luke Kornet）則因左腳傷勢同樣列進出賽成疑名單，他在近幾戰以替補角色上場，為球隊提供火力之源，他16日比賽僅上場14分鐘，就有6分進帳，短時間內抓下5籃板、2助攻、1阻攻，明天是否出賽成未知數。

雷霆VS馬刺傷情報告一覽

隊伍 選手 傷情 狀況
雷霆 杰倫．威廉斯（Jalen Williams） 左腿筋 出戰
雷霆 托皮奇（Nikola Topić） 右膝 賽季報銷
馬刺 福克斯（De'Aaron Fox） 右腳踝 出賽成疑
馬刺 科奈特（Luke Kornet） 左腳 出賽成疑

更多「2026NBA季後賽」相關新聞。

相關新聞

雷霆VS馬刺西區決賽分析／SGA對決文班亞馬　衛冕軍能抵擋挑戰？

西區決賽引爆！雷霆神話遇最大考驗　斑馬大戰霍姆葛倫3看點解析

亞歷山大蟬聯MVP！雷霆劍指雙料MVP史詩紀錄　追隨喬丹與詹皇腳步

李亦伸專欄／「馬刺VS雷霆」系列賽分析！聖城4：2淘汰衛冕軍晉級

藍誼軒編輯記者

NOWNEWS 今日新聞 編輯