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▲福克斯在季後賽與灰狼的碰撞太多，上週就被列進「出賽成疑」名單內。（圖／路透／達志影像）

隊伍 選手 傷情 狀況 雷霆 杰倫．威廉斯（Jalen Williams） 左腿筋 出戰 雷霆 托皮奇（Nikola Topić） 右膝 賽季報銷 馬刺 福克斯（De'Aaron Fox） 右腳踝 出賽成疑 馬刺 科奈特（Luke Kornet） 左腳 出賽成疑

NBA美國職籃（National Basketball Association）季後賽西區決賽即將在台灣時間明（19）日早上8點30分點燃戰火，奧克拉荷馬雷霆將交手聖安東尼奧馬刺，上演久違的雙強宿敵對決！雷霆陣中明星前鋒杰倫．威廉斯（Jalen Williams）近日在YouTube頻道自爆已經康復，確定可以出賽，不過馬刺隊當家後衛福克斯（De'Aaron Fox）、中鋒科奈特（Luke Kornet）則被列入出賽成疑名單，兩人近期帶傷上陣讓球迷擔心負荷太大，明天馬刺將挑戰滿血的雷霆，兩隊傷情也將影響賽況。雷霆自4：0橫掃洛杉磯湖人晉級後就以逸待勞，靜候西區決賽對手，而聖安東尼奧馬刺在第六戰以大比分血洗明尼蘇達灰狼後，以比分4：2強勢晉級，這也是黑衫軍睽違9年再度摸到西區決賽地板。不過，雷霆陣中明星前鋒杰倫．威廉斯（Jalen Williams）在首輪對陣鳳凰城太陽的第二戰下半場，不幸遭遇左大腿後側肌群1級拉傷，隨後連續缺席了6場季後賽，他本季例行賽因傷打打停停僅出賽33場，去年甚至帶傷動了手腕手術，傷病史相當坎坷。所幸，雷霆在首輪與次輪交手洛杉磯湖人時展現強大深度，在沒有遇到太多抵抗的情況下皆以4戰橫掃過關，完全不需要被迫提前趕威廉斯復出。雷霆總教練戴格諾特（Mark Daigneault）在練習賽後保持神秘表示，「他持續有進展，做得很好，但我不會透露細節。」然而，威廉斯本人卻在自己的YouTube頻道影片中大方透露，「因為我們當時對湖人取得3：0領先，所以我完全不需要急著回歸，反而比原訂計畫多休息了幾天。我沒有必要強行復出導致再次受傷，我即將以完全健康的狀態迎接下一個系列賽。」宣告了自己的回歸，目前傷情報告已修改成出戰狀態。雷霆隊目前只剩下賽季報銷的新秀托皮奇（Nikola Topić）列進傷兵名單，他從去年9月就缺席比賽，與勝負關係不大，除此之外雷霆可以說是以「滿血狀態」對抗挑戰者馬刺。另一邊，馬刺當家後衛福克斯（De'Aaron Fox）依然因為右腳踝傷勢，被列進出賽成疑名單中，他在近兩場比賽中帶傷上陣，還是奮力分別拿下18、21分，證明自身價值，不過反覆進入傷兵名單也讓球迷相當擔心。而馬刺中鋒科奈特（Luke Kornet）則因左腳傷勢同樣列進出賽成疑名單，他在近幾戰以替補角色上場，為球隊提供火力之源，他16日比賽僅上場14分鐘，就有6分進帳，短時間內抓下5籃板、2助攻、1阻攻，明天是否出賽成未知數。