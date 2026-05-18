起亞虎23歲超級巨星金倒永，在2024年賽季以39轟、40次盜壘的恐怖數據奪下韓職年度MVP，成為韓國棒球的新一代看板球星。隨著2026年賽季火熱開打中，他接受韓國媒體《體育京鄉》創刊21週年專訪時，首度揭密了他在世界棒球經典賽（WBC）期間，親自在台灣新聞底下用繁體中文留言「請撤下來」的爆笑內幕。他害羞地承認：「其實那時候，我是想藉機增加一些台灣球迷。」
「藍色珊瑚礁」女裝秀紅到台灣！金倒永承認中文留言是「圈粉計謀」
時間回溯到2024年賽季結束後，起亞虎奪下總冠軍，金倒永在球迷感謝祭上破天荒「男扮女裝」，戴上假髮、穿上復古洋裝，熱舞演唱當時在日韓台三地暴紅的《藍色珊瑚礁》。這段與賽場上高冷形象反差極大的「黑歷史」，在經典賽期間被台灣媒體大肆報導，引發台灣球迷瘋狂轉發。
有趣的是，金倒永當時竟然親自用繁體中文在社群貼文下方留言求饒說：「請撤下來」，當時在台灣球迷圈內引發轟動，大讚他毫無巨星架子。如今被問到怎麼會想到用中文回覆，金倒永忍不住笑著坦白：「其實我覺得就是那個時候了。想說趁著那個熱度，也來增加一下台灣的球迷。」《體育京鄉》報導中說，金倒永講完這段話後還不好意思地低下頭。
除了這段有趣的小插曲，《體育京鄉》也提到雖然年紀輕輕就嚐到爆紅滋味、光是球衣應援週邊年銷售額就突破100億韓元（約新台幣2.1億元），但金倒永的職棒生涯並非一帆風順。21歲創下神級紀錄後，他卻在22歲時遭遇了連續3次嚴重的大腿後側肌群拉傷，一度讓他遠離球場。
回憶起去年因傷缺陣、在社群平台上收到無數酸民黑粉謾罵的辛苦時期，金倒永分享了一段「感化酸民」的插曲。他透露，自己原本從不回覆私訊，但當時不能上場內心很委屈、很渴望關注。有一晚他衝動地回覆了一位用粗俗非敬語痛罵他的網友，但他選擇用理性、溫和又客氣的方式去與對方溝通，沒想到最後那個酸民被他的真誠打動，反而變成幫他加油的粉絲，讓他深刻感受到語言的力量。
針對他曾在社群上寫下「就算是罵也好，請給我關注」的爭議言論，金倒永在報導中也展現了超齡的強大心態：「如果完全不關注我，那成為我球迷的機率就是0；但即使是不好的關注、甚至是罵我，也至少有1%的機率能把他變成我的球迷。我有絕對的自信，把那1%的機率變成現實。我覺得在世界上，只要棒球打得好、生活端正、好好當一個人，努力就能做到。」
終極野心是「隨性活著」 金倒永體會到完美的最高境界
當被問到許多球迷期待他透過入札制度挑戰美國職棒大聯盟（MLB）時，金倒永顯得相當務實。他表示，目前的首要目標是遠離大腿傷勢，至少穩定打滿1到2個完整的完整賽季，才會去考慮大聯盟這個遙遠的夢想舞台。
有趣的是，這名事事追求完美的超級巨星，在報導最後透露的終極人生目標竟然是「想要隨便、隨性地活著」。金倒永解釋，這並非是要偷懶，而是希望自己能達到更高深的境界：「有些人不管穿什麼都像名牌、做什麼動作都很帥。我希望自己能成為那種人。即使只是順著自己的心意隨性生活、隨便做點什麼，也絕對不會越線，而且在別人的眼裡看起來依然非常帥氣、非常完美。」
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時間回溯到2024年賽季結束後，起亞虎奪下總冠軍，金倒永在球迷感謝祭上破天荒「男扮女裝」，戴上假髮、穿上復古洋裝，熱舞演唱當時在日韓台三地暴紅的《藍色珊瑚礁》。這段與賽場上高冷形象反差極大的「黑歷史」，在經典賽期間被台灣媒體大肆報導，引發台灣球迷瘋狂轉發。
有趣的是，金倒永當時竟然親自用繁體中文在社群貼文下方留言求饒說：「請撤下來」，當時在台灣球迷圈內引發轟動，大讚他毫無巨星架子。如今被問到怎麼會想到用中文回覆，金倒永忍不住笑著坦白：「其實我覺得就是那個時候了。想說趁著那個熱度，也來增加一下台灣的球迷。」《體育京鄉》報導中說，金倒永講完這段話後還不好意思地低下頭。
除了這段有趣的小插曲，《體育京鄉》也提到雖然年紀輕輕就嚐到爆紅滋味、光是球衣應援週邊年銷售額就突破100億韓元（約新台幣2.1億元），但金倒永的職棒生涯並非一帆風順。21歲創下神級紀錄後，他卻在22歲時遭遇了連續3次嚴重的大腿後側肌群拉傷，一度讓他遠離球場。
回憶起去年因傷缺陣、在社群平台上收到無數酸民黑粉謾罵的辛苦時期，金倒永分享了一段「感化酸民」的插曲。他透露，自己原本從不回覆私訊，但當時不能上場內心很委屈、很渴望關注。有一晚他衝動地回覆了一位用粗俗非敬語痛罵他的網友，但他選擇用理性、溫和又客氣的方式去與對方溝通，沒想到最後那個酸民被他的真誠打動，反而變成幫他加油的粉絲，讓他深刻感受到語言的力量。
針對他曾在社群上寫下「就算是罵也好，請給我關注」的爭議言論，金倒永在報導中也展現了超齡的強大心態：「如果完全不關注我，那成為我球迷的機率就是0；但即使是不好的關注、甚至是罵我，也至少有1%的機率能把他變成我的球迷。我有絕對的自信，把那1%的機率變成現實。我覺得在世界上，只要棒球打得好、生活端正、好好當一個人，努力就能做到。」
終極野心是「隨性活著」 金倒永體會到完美的最高境界
當被問到許多球迷期待他透過入札制度挑戰美國職棒大聯盟（MLB）時，金倒永顯得相當務實。他表示，目前的首要目標是遠離大腿傷勢，至少穩定打滿1到2個完整的完整賽季，才會去考慮大聯盟這個遙遠的夢想舞台。
有趣的是，這名事事追求完美的超級巨星，在報導最後透露的終極人生目標竟然是「想要隨便、隨性地活著」。金倒永解釋，這並非是要偷懶，而是希望自己能達到更高深的境界：「有些人不管穿什麼都像名牌、做什麼動作都很帥。我希望自己能成為那種人。即使只是順著自己的心意隨性生活、隨便做點什麼，也絕對不會越線，而且在別人的眼裡看起來依然非常帥氣、非常完美。」