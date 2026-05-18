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NBA美國職籃（National Basketball Association）季後賽西區決賽即將在台灣時間明（19）日上午8點30分開打，由衛冕軍奧克拉荷馬雷霆硬碰聖安東尼奧馬刺。兩隊本季皆拿下超過60勝，其中馬刺「外星人」文班亞馬（Victor Wembanyama）在季後賽展現強大主宰力，恐怕成為雷霆奪冠路上最大夢魘。對此，美媒特別分析，雷霆要拋下例行賽對戰馬刺失利的陰霾「不能再盲目包夾」。目前鎖死文班亞馬已經是「不可能的任務」，但雷霆還是要透過隨機變換防守策略、彈性面對戰局，重點應放在「破壞文班亞馬出手節奏」上，才有機會搶下關鍵一勝。年僅22歲的馬刺超新星文班亞馬，今年在例行賽MVP投票中高居第三，雖敗給雷霆當家超級巨星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），但首次打進季後賽的文班亞馬的表現大放異彩，帶領團隊殺進西區決賽。翻開兩隊本季對戰紀錄，馬刺對雷霆取得4勝1敗的絕對優勢，儘管其中一勝是抓準雷霆僅剩8人殘兵的機會。不過，雷霆在西決迎來天大喜訊，陣中「鋒衛搖擺人」杰倫．威廉斯（Jalen Williams）確定傷癒復出，將為雷霆的防守體系帶來極大助益。儘管雷霆「二當家」威廉姆斯重回陣中，雷霆仍然需要面對「斑馬」挑戰，美媒《SI》分析，限制文班亞馬仍然是一項艱巨的任務。過去雷霆交手馬刺時，往往習慣動用杰倫．威廉斯、防守大鎖卡魯索（Alex Caruso）甚至是防守悍將肯里奇．威廉斯（Kenrich Williams）貼身伺候。不過，文班亞馬本季對戰雷霆在126分鐘內，場均繳出18分、9籃板及誇張的三分球命中率，高達62%，顯示這項大鎖策略未奏效。因此雷霆在西決必須改變策略，不能再盲目包夾。例行賽雷霆過度包夾文班亞馬，為馬刺其他隊友製造外線大空檔，福克斯（De'Aaron Fox）、新生代好手哈珀（Dylan Harper）與卡斯爾（Steph Castle）輕鬆撕裂防線，為馬刺灌進分數。而同樣劇本也發生在雷霆與湖人的季後賽中，當時亞歷山大在次輪首戰被湖人死死包夾，雷霆其他人卻頻頻得分，成為最終擊敗湖人的關鍵因素之一。美媒分析，雷霆在首戰應當更信任威廉斯與卡魯索個人的身材防守，在文班亞馬搶下球權時，就要卡位將他推離禁區，迫使文班在不舒服的位置改用跳投終結進攻。除了一對一盯防，當察覺到文班亞馬準備伺機突破時，雷霆就必須展現強大的協防深度，這時再派人包夾，並讓禁區護框者隨時在籃下準備。即使鎖死文班亞馬已是「不可能的任務」，但馬刺也需要強力防守亞歷山大，屆時雷霆唯一的求勝方程式，就是迫使文班亞馬不斷調整進攻節奏，同時鎖死馬刺的綠葉球員，才有機會完成西區連霸。