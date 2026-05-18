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芝加哥白襪隊徹底大復活！在台灣時間今（18）日舉行的「風城大戰」中，白襪隊在延長賽憑藉奎羅（Edgar Quero）敲出再見逆轉轟，以9：8氣走芝加哥小熊隊，讓外界大驚「白襪這次玩真的！」而白襪隊近30天多項團隊打擊數據亮眼，包含團隊整體進攻指數OPS高達0.823，全隊瘋狂敲出48發全壘打、灌進140分打點，3數據皆稱霸大聯盟。白襪目前勝率突破五成，與洋基、守護者、光芒一同晉升美聯「4強權」，也讓這支原被預期本賽季為「練兵年」的隊伍，有望繼2021年後，再次挑戰美聯中區之冠。芝加哥白襪隊今天在主場戲劇性取勝，面對小熊隊後援投手羅里森（Ryan Rolison）一顆時速153公里的正中央速球，奎羅（Edgar Quero）毫不留情地將球送出牆外。白襪隊成功在系列賽取得2勝1敗，這不僅是他們自2022年以來首度在「風城大戰」中勝出，更用實力證明他們已不再是過往那支任人宰割的爛隊。回顧2024年賽季，白襪隊曾創下驚人的單季121敗慘烈紀錄，無奈成為芝加哥「弱旅」代名詞。然而本季至今，白襪隊繳出24勝22敗的扎實戰績，實力不容小覷。目前白襪與坦帕灣光芒隊、紐約洋基隊及克里夫蘭守護者隊勝率都突破五成，成為美聯4強權。目前白襪距離中區龍頭守護者僅剩1場勝差，外卡榜上也高居第2，相當有機會挑戰自2021年地區封王後，再次搶下季後賽門票。對於白襪隊的崛起，核心原動力來自於打線的瘋狂發揮。美國運動專業媒體《SleeperMLB》在社群平台X上公開驚呼「芝加哥白襪隊是玩真的！」並分析球隊近30天的打擊數據。數據顯示，白襪隊在過去一個月內，團隊整體進攻指數OPS高達0.823，包含上壘率0.350、長打率0.473，全隊瘋狂敲出48發全壘打、灌進140分打點，這三項核心打擊指標全部高居大聯盟30支球隊之冠。此外，團隊打擊率0.261也高居大聯盟第2名，這無疑是昔日打線死寂的白襪重新復活的證明。而這條豪華火力的核心打者，由日本新生代重砲、年僅26歲的村上宗隆開啟新篇章，他本季已單獨扛出17發全壘打，傲視全美聯，還繳出美聯第5名的OPS0.934，以及美聯第2名的32分打點，同時還選到美聯第4多的36次保送，展現超齡且全面的打擊成熟度。事實上，白襪隊本季的強勢表現完全超乎預期。去年休賽季期間，白襪隊總經理蓋茨（Chris Getz）才在記者會上將球隊當前的陣容重建期形容為「滑行跑道」，暗示本季將會是著重培育年輕球員、靜待起飛的「練兵年」，因此白襪現階段表現可以說是不在預期內，且若趁勢追擊前段班隊伍，白襪不僅能擺脫過去「爛隊」污名，還有機會挑戰季後賽更高層級的賽事。