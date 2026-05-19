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2026年美、加、墨世界盃足球賽即將在夏季點燃戰火，但一場潛在的「熱浪危機」正悄悄逼近。根據最新一期醫學與氣候專家的分析報告指出，國際足總（FIFA）目前針對高溫所提出的因應措施「遠遠不夠」，無法有效保護球員與數百萬名球迷免受極端高溫與高濕度的中暑威脅。專家甚至示警，部分比賽若因防暑而延長休息時間，反而可能增加球迷在烈日下曝曬的中暑風險。為了因應夏季酷暑，FIFA曾於2025年12月宣布一項新規，將在每場比賽的上下半場各實施一次3分鐘的「補水暫停時間（Hydration breaks）」，以確保球員在最佳狀態下出賽。然而，國際氣候研究組織「世界天氣歸因（WWA）」最新發布的分析數據卻狠狠打臉。科學家警告，受到人為氣候變遷的影響，今年世界盃的比賽環境將遠比1994年美國世界盃還要炎熱，出現危險高溫高濕天氣的機率直接翻了將近一倍。報告特別點名了美國的邁阿密、堪薩斯城以及紐約／紐澤西，這三大主辦城市遭遇顛峰熱浪與極端濕度的風險最高。研究指出，本屆世界盃預計將有高達26場比賽，會在「綜合溫度熱指數（WBGT，結合濕度、風速、氣溫及直接日照的體感溫度）」達到26°C或更高的環境下進行，此時熱應激（Heat strain）風險已大幅提升。更可怕的是，有高達三分之一（1-in-3）的機率，比賽會遇到WBGT超過28°C的極端環境，這在大聯盟與國際醫學標準中，已被定義為「不安全、不適合進行比賽」的危險狀況。英國倫敦帝國學院臨床高級講師兼麻醉諮詢專家馬林頓（Chris Mullington）在新聞發布會上表示，當WBGT指數飆高時，人體最主要的排熱機制將徹底失靈。「足球員在場上需要不斷進行反覆衝刺、加速等高強度跑動，這會產生大量的代謝熱能，」馬林頓指出，「當熱壓力在體內持續累積，球員會被迫減少高強度奔跑、放慢進攻節奏，甚至會因為熱衰竭而導致大腦判斷、決策能力嚴重下滑。」馬林頓認為，目前的3分鐘補水時間根本不夠，建議FIFA應進一步延長中場休息時間，並在場邊全面設置噴霧降溫站。然而，延長中場休息卻可能引發另一個惡性循環——危及看台上的球迷。馬林頓示警：「如果為了保護球員而延長中場休息，導致整場比賽時間拉長，這意味著看台上的球迷被迫在烈日與極端高溫下曝曬更長的時間。在降低球員風險的同時，你其實正在增加球迷中暑的風險。」為了降低觀眾中暑與熱衰竭的悲劇發生，馬林頓強烈呼籲世界盃主辦方絕對不能向球迷收取飲用水的費用。他向媒體直言：「我相信一般的足球迷，絕對不會願意在球場裡花高達8英鎊（約合11美元、新台幣350元）去買一瓶普通的水。但如果主辦方願意免費提供，球迷絕對會非常樂意飲用、隨時保持水分。」馬林頓最後強調，當前最緊迫的任務是提高全體球迷的防暑意識。多數進場看球的民眾根本沒意識到自己正將身體置於危險的熱浪環境中，主辦方必須完全透明地公布高溫警訊，讓球迷能有充足資訊做出自我保護的決定，否則這場四年一度的足球盛宴，恐將演變成一場大範圍的中暑災難。